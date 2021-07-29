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Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Burak İşçimen, üniversitenin birim sekreterleriyle buluştu.

Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Burak İşçimen, üniversitenin birim sekreterleriyle buluştu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde Sarayiçi Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen buluşmada İşçimen, birim sekreterlerinin, üniversitelerin ana görevi olan eğitim-öğretim faaliyetlerinin kesintisiz ve eksiksiz yürütülmesinde önemli bir role sahip olduğunu belirtti.

Üniversiteyi daha ileriye taşımak için değişen koşulları en iyi şekilde yönetebilmenin önemli olduğunu aktaran İşçimen, "Bu noktada akademik birimlerde görev yapan sekreterlerimizin farkındalıkları, iyileştirme çalışmaları için paylaştıkları kaynak ve ihtiyaçlara dair analizleri, fiziki altyapı ve kurum kültürü gücünü artıracaktır. Bugün büyük bir motivasyonla toplantımıza katılan birim sekreterlerimizin değerli görüş ve önerileri ile hedeflerin belirlenmesi ve strateji haline getirilerek uygulanması sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semiha Kartal'ın da katıldığı buluşma sonunda İşçimen ve birim sekreterleri, yerleşkelere yerleştirilmesi planlanan 1001 kuş yuvası yapımına ve durak direklerinin boyanmasına destek oldu.

Trakya Teknopark Genel Müdürü Özdemir, çalıştaya katıldı

Trakya Üniversitesi Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Özgür Özdemir, "AB Proje Kampı ve Dış İlişkiler Çalıştayı"na katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Belediyeler Birliği tarafından Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen çalıştaya katılan Özdemir, çalıştayın ikinci gününde atık yönetimi konusunda önerilerde bulundu.

Özdemir, geri dönüşüm alanında atık toplama ve ayrıştırma süreçlerinde insan eliyle yapılabilecek hataları minimuma indirecek ve geri dönüşümde çıkan son ürünün saflığı ve verimliliğini artıracak akıllı atık yönetim sistemini, örnek olması adına katılımcılarla paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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