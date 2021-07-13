Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / İlker Gürel - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin final müsabakasını izlemek için Edirne'ye gelen Bakan Kasapoğlu, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Bakan Kasapoğlu'nun Spor Toto Genel Müdürü iken imzalanan protokolle hayat geçirilen spor kompleksinin inşaat süreci başta olmak üzere üniversitenin spor alanında yaptığı çalışmalar konuşuldu.

Bakan Kasapoğlu'na, Balkanları kapsayan bir spor kompleksinin yapılmasının Edirne'de uluslararası spor organizasyonları düzenlenmesi açısından büyük önem taşıyacağını aktaran Rektör Tabakoğlu, üniversite olarak bu konuda da her türlü iş birliğine hazır olduklarını belirtti.

Polis memuru yaşlı kadının alışveriş poşetlerini taşıdı

Keşan'da bir polis memuru, yaşlı bir kadının alışveriş poşetlerini evine kadar taşıdı.

Anafartalar Caddesi'nde görev yaptığı sırada alışverişten dönen yaşlı kadının, poşetleri taşımakta zorlandığını fark eden polis, yaşlı kadının yanına gitti.

Kadının elinden poşetleri alan polis memuru, poşetleri, yaşlı kadının evine kadar taşıdı. Polisin bu davranışı görenlerin takdirini topladı.

Edirne'den kısa kısa

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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