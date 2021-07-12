Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sosyal Bilimler Dergisi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü tezlerinin yeni kapak rengi "Edirne kırmızısı" oldu.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sosyal Bilimler Dergisi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü tezlerinin yeni kapak rengi "Edirne kırmızısı" oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Edirne kırmızısının kent kimliğine ve belleğine kazandırılması için Trakya Üniversitesinin başlattığı çalışmalara bir yenisi daha eklediği belirtildi.

Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından çıkarılan, sosyal bilimler alanında yazılan özgün, alanına katkı sağlayacak, bilimsel yöntemlere uygun çalışmaları yayınlamayı amaçlayan Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü tez kapaklarının renginin Edirne kırmızısı olduğu kaydedildi.

2000 yılında yayın hayatına başlayan derginin bundan sonraki sayıları Duygu Yürek'in, 2021 yılı ve sonrasındaki doktora ve yüksek lisans tezleri ise Dolunay Bayatlı Kural'ın tasarlamış olduğu Edirne kırmızısı kapağı ile yayınlanacağı aktarıldı.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Levent Doğan da Trakya Üniversitesinin Edirne kırmızısı ile ilgili çok önemli çalışmalara imza attığını vurgulayarak, "Biz Sosyal Bilimler Enstitüsü olarak, Edirne kırmızısının tanıtımına katkı sağlamak ve Edirne kırmızısına sahip çıkmak adına Sosyal Bilimler Dergimiz ile doktora ve yüksek lisans tezlerinin kapaklarında Edirne kırmızısı rengini kullandık. Böylece dergimizin ve tezlerin içeriğinin zenginliği ile örtüşen kalitede çok güzel bir kapak çalışması ortaya çıktı. Ayrıca kapak tasarımlarında Edirne aidiyetini vurgulamak için Edirne'nin simgelerinden olan 'ters lale' motifine de yer verdik. Kapak tasarımlarını gerçekleştiren Duygu Yürek ve Dolunay Bayatlı Kural'a da teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

TÜ Rektörü Tabakoğlu'na Meriç Köprüsü'nün temsili tapusu hediye edildi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na, Meriç Köprüsü'nün temsili tapusunun yer aldığı tablo hediye edildi.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversite ile Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü töreninde Tabakoğlu'na, üniversitenin sloganının "Geleceğe köprü" olması ve logosunda Meriç Köprüsü'nün yer alması nedeniyle Meriç Köprüsü'nün temsili tapu senedinin yer aldığı tablo hediye edildi.

Protokol, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir arasında imzalandı.

Protokol kapsamında üniversitedeki tapu ve kadastro ile ilgili bölümlerdeki öğrencilere staj önceliği, ilgili bölümlere eğitmen ve eğitici materyal desteği, yine bu alanla ilgili projelere destek ve ortak proje üretilmesi; Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü ve bağlı müdürlüklerde çalışan personele psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti, sağlıklı aile, sağlıklı anne baba ilişkileri ve aile içi iletişim, stresle başa çıkma" gibi konularda çevrim içi veya yüz yüze konferanslar ve kişisel gelişim eğitimleri verilmesi ile Sosyal Bilimler Enstitüsünde Tapu ve Kadastro Müdürlüğü çalışanlarına tezsiz yüksek lisans ve uzaktan yüksek lisans programlarında kontenjan ayrılması kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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