Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi heyeti bir dizi temasta bulunmak için gittiği Kosova'da Prizren Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Trakya Üniversitesi heyeti bir dizi temasta bulunmak için gittiği Kosova'da Prizren Üniversitesi'ni ziyaret etti.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, heyet, iki üniversite arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ile hayata geçirilecek yeni projeler ve mevcut iş birliği konularında temaslarda bulundu.

Görüşmede, mevcut iş birliklerinin bir üst boyuta taşınması, akademik değişim programlarının etkinliğinin artırılması ile her geçen gün daha da gelişen ilişkilerin sürdürülebilir hale getirilmesine ilişkin hedefler dile getirildi.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, iki üniversite arasındaki iş birliği ve eşgüdümün yeni anlaşmalarla gelecekte de artarak devam edeceğine inandığını belirtti.

Prizren Üniversitesi Rektörü Doç. Dr. Ismet Temaj, Trakya Üniversitesi'ni Kosova'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek ziyaretin, iki kurum arasında ortak çalışmaların gelişmesi ve derinleşmesi noktasında önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Ziyarette, Teknopark Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özgür Özdemir ve Özel Kalem Müdürü Öğr. Gör. Kıvanç Ada'da yer aldı.

Heyet daha sonra Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanlığı görevine atanan, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka'ya nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Bakanlık makamında gerçekleşen görüşmede, teknopark başta olmak üzere Trakya Üniversitesi'nin Kosova'da hayata geçirmek istediği projeler, Kosova'nın gelişmesi ve kalkınması adına atılan adımlar ile olası iş birlikleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

-Uzunköprü MYO öğrencileri çevrimiçi mezun oldu

Trakya Üniversitesi (TÜ) Uzunköprü Meslek Yüksekokulunda çevrimiçi mezuniyet töreni düzenlendi.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yüksekokulun 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni, Kovid-19 tedbirleri kapsamında elektronik ortamda gerçekleştirildi.

2021 yılı mezunları adına konuşan okul birincisi Nurseren Karaca, aldıkları eğitimin çok değerli olduğunu belirterek her anlamda kendilerine destek veren ailelerine ve hocalarına teşekkür etti.

Uzunköprü MYO Müdürü Doç. Dr. İsmail Kılıç da öğrencilerinin iki yıllık zorlu sürecin ardından mezun olmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da başarılarından dolayı öğrencileri tebrik ederek yeni çıktıkları yolda başarı diledi.

Öğrencilerine en iyi şekilde eğitim vermeye çalıştıklarını aktaran Tabakoğlu, "Sizi yetiştiren bu büyük milletin evladı olduğunuzu bilerek gittiğiniz yerlerde hizmet ediniz. Anneleriniz, babalarınız bu mutlu günü gördüler, ne mutlu onlara. Sizlere güzel bir gelecek diliyorum. Edirne'yi, Trakya Üniversitesini, mezun olduğunuz bölümü unutmayın." ifadelerini kullandı.

Tören, meslek andının söylenmesiyle son buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin