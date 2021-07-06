Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Trakya Üniversitesi (TÜ) Arkeoloji Bölümünce "Orfik Öğreti ve Trak Krallığı" konulu konferans düzenlendi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Arkeoloji Bölümünce "Orfik Öğreti ve Trak Krallığı" konulu konferans düzenlendi.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "Trakya'da Arkeoloji" konferans dizisinin ikinci etkinliğinde Namık Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Neşe Atik konferans verdi.

Moderatörlüğünü TÜ Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaraş'ın yaptığı çevrimiçi konferansta Atik, Orfik Öğreti ve Trak Krallığı hakkındaki bilgi ve deneyimlerini dinleyicilerle paylaştı.

Saadet Partisi "Öğrenci Kongresi" düzenleyecek

Saadet Partisi, çevrimiçi kongrelerin dördüncüsü olan "Öğrenci Kongresi"nin hazırlıklarını tamamladı.

Edirne İl Gençlik Kolları Başkanı Samet Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, kongrenin genel merkezin, "Geçim İttifakı" çalışmaları kapsamında düzenlendiğini belirtti.

Kongrenin 8 Temmuz'da çevrimiçi düzenleneceğini aktaran Kaya, "Bu kongremize her ilden öğrencilerimiz katılacaktır. Bu kongre ile öğrencilerimizin şikayet ve teklifleri alınarak gerekli çalışmalar yürütülecektir." ifadelerini kullandı.

TÜİK doğurganlık hızı verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) doğurganlık hızı verilerini açıkladı.

TÜİK, Dünya Nüfus Günü'nün bu yılki teması olarak belirlenen "Üreme sağlığına ve tüm insan haklarına öncelik verilmesi" mesajı çerçevesinde, Türkiye'deki söz konusu grupların mevcut durumlarına ilişkin istatistikleri yayımladı.

Buna göre, Edirne'de toplam doğurganlık hızı 1,34 olurken, Tekirdağ'da 1,65, Kırklareli'nde ise 1,40 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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