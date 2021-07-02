Edirne'den kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Trakya Üniversitesi (TÜ) Edirne Sosyal Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Hatipler, "Balkan Harbi'nde Muhacir Olmak" kitabını Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na takdim etti.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Edirne Sosyal Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Hatipler, "Balkan Harbi'nde Muhacir Olmak" kitabını Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na takdim etti.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Tabakoğlu ziyarette üniversite olarak Balkanlar'ın sosyal ve kültürel hayatının şekillenmesinde etkili olan her tür araştırma ve çalışmayı önemsediklerini belirterek, çalışmanın, göç konusundaki akademik çalışmalara katkı sunması temennisinde bulundu.

Göç konusunda yapılmış bilimsel çalışmaların ve yayınların çoğalmasını arzuladıklarını belirten Tabakoğlu, Hatipler'e teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Hatipler de Tabakoğlu'na esere gösterdiği yakın alaka ve duyarlılıktan dolayı teşekkür etti. Her göçün özünde büyük acılar barındırdığını anlatan Hatipler, şunları kaydetti:

"Göç, her ne şartlarda yapılmış olursa olsun, bir yerinde ya da bir yerlerinde acıyı saklar. Bu durum, en meşakkatli göçler için de en müreffeh göçler için de geçerlidir. Çünkü göç, ardında bırakılan bütün geçmişi, dipdiri ve taptaze olarak elinde tutar. Dolayısıyla, her göç, birikmiş bir özlemdir. Her göç, geçmişi, her gün, her an defalarca tekrar tekrar yaşamaktır. Her göç, ağacın köke bağlılığı neyse onu yitirmektir. Balkan Harbi, Osmanlı Devleti'nin tarih sahnesinden silinme eyleminin ya da şark meselesinin çözümünün provası hükmündedir."

Enez'de karne töreni

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, karne törenine katıldı.

Göktaş, Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen törende öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti. Göktaş, öğretmenlere ve öğrencilere salgın tedbirlerine uydukları için teşekkür etti.

Göktaş, öğrencilere karne ve hediyelerini verdi.

Edirne'den kısa kısa

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

Meteoroloji'den, Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
Meteoroloji'den, Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Lütfü Türkkan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Müge Anlı Kenan Doğulu Yiğit Marcus Aral
Spor Metin Oktay Burak Elmas Emre Kocadağ Sergen Yalçın Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Edirne'den kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 15:17:44. #1.16#

title