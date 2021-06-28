Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / İlker Gürel - Haberler | Güncel

Yılın ilk hasat kanolası Edirne Ticaret Borsasında kilogramı 10 liradan satın alındı.

Yılın ilk hasat kanolası Edirne Ticaret Borsasında kilogramı 10 liradan satın alındı.

Borsadan yapılan açıklamaya göre, Çömlekakpınar köyünden üretici Mübin Esen hasat kanolasını satmak üzere Edirne Ticaret Borsası'na getirdi.

Kanola ETB Borsa Başkanı Fedai Canım'ın da katıldığı salon satışında kilogramı 10 liradan satıldı.

Esen'e seramik plaket, 100 litre mazot armağan edildi.

-Üretici kadınlar pazarına ürün getiren üreticilerin evlerinde denetim yapıldı

Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Gıda Denetim Birimi, Gıda Mühendisleri ve veteriner hekim eşliğinde Edirne Belediyesi Üretici Kadınlar ve Antika Pazarı'nda yer alan üretici kadınların mutfaklarında, pişirme yerlerinde ve tarım alanlarında denetim gerçekleştirdi.

Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Gıda Denetim Birimi, üretici kadınlara yönelik denetimlerine Hıdırağa, Orhaniye, Karakasım, Üyüklütatar ve Küçükdöllük köylerinden başladı.

Ekipler, Edirne Belediyesi Üretici Kadınlar ve Antika Pazarı'nda yetiştirdiği ve ürettiği ürünleri tüketici ile buluşturan üretici kadınların üretim alanlarını denetledi.

Denetimlerin oldukça verimli geçtiğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, "Biz bu yola tüketicileri doğal, kaliteli, sağlıklı ve hijyenik ürünleri tüketici ile buluşturmak için çıktık. Pazar açılmadan önce üretici kadınlarımızla defalarca toplantılar yaptık, beklentilerimizi, yapılması gerekenleri anlattık. Verdiğimiz eğitimlerle de sağlıklı, hijyenik gıdanın nasıl temin edilebileceğini üretici kadınlarımızla paylaştık. Şimdi de ekiplerimiz yerinde denetim gerçekleştirerek, kadınlarımızla fikir alışverişinde bulunuyor. Tüm çabamız tüketici sağlıklı, organik ve iyi tarım uygulaması ürenler ile buluşturmak" ifadelerine yer verdi.

Tanrıkulu, Üretici Kadınlar ve Antika Pazarı'nın pazar günleri kurulacağını belirtti.

Edirne'den kısa kısa

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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