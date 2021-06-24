Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi'nde ÖSYM koordinasyon toplantısı yapıldı.

Trakya Üniversitesi'nde ÖSYM koordinasyon toplantısı yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Yardımcısı ve ÖSYM İl Koordinatörü Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, toplantıda, 26-27 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara başarılar diledi ve sınav ile ilgili adayların dikkat etmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdi.

Toplantıda, salgın ve sınav güvenliğine yönelik önlemler, sınavın rahat ve huzur içinde geçmesini sağlamak için sınav öncesi, sınav sırasında ve sınav sonrasında yapılacak çalışmalar belirlendi.

Edirne'de iyi tarım uygulamaları

Edirne Belediyesi heyeti Abalar Köyü'ndeki iyi tarım uygulamasını yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, incelemenin ardından, iyi tarım uygulamaları ve ürün çeşitliliğiyle Edirne Belediyesi Üretici Kadınlar ve Antika Pazarı'nı tüm Türkiye'ye örnek hale getirmek istediklerini belirtti.

Kooperatif başvurusu yaptıklarını aktaran Tanrıkulu, "Kooperatifleşme ile buradaki küçük tarlası olan kadınlarımıza bazı imkanlar sağlayacağız. Bizler ürün çeşitliliğini arttırmak, farklı ürünleri tüketici ile buluşturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Edirne Belediyesi Özel Kalem Müdürü Egemen Ilgın, Belediye Meclis Üyesi Nuray Yılmaz Geldi ve Park Bahçeler Müdürü Gökhan Göç de üreticilerden bilgi aldı.

Türkiye turuna çıkan engelli sporcunun yeni durağı Edirne oldu

Kocaeli'de yaşayan engelli masa tenisi sporcusu Enes Ufuk Altın (22), engellilerin de bir şeyler yapabileceğini kanıtlamak için yaptığı Türkiye turu kapsamında pek çok kenti geziyor.

Tüm Türkiye'yi gezme hedefiyle yola çıkan sporcu Edirne'ye geldi.

Basın kuruluşları ve kamu kurumlarını ziyaret eden Altın, AA Edirne Bölge Müdürlüğünü de ziyaret etti.

Altın, ziyarette, devletin her zaman engellilerin yanında olduğunu belirtti.

Ziyaret ettiği illerde resmi kurumların ve insanların kendisine yardımcı olduğunu dile getiren Altın, Türkiye turu kapsamında tüm illeri gezeceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci