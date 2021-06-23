Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan ve beraberindekiler İpsala ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan ve beraberindekiler İpsala ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Tercan, yaptığı yazılı açıklamada İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, AK Parti ve MHP İpsala ilçe başkanlıkları ve esnafı ziyaret ettiklerini belirtti.

MHP ve Cumhur İttifakı olarak halkın sorunlarını çözmek için çaba harcadıklarını belirten Tercan, "MHP olarak üzerimize her ne düşüyorsa fazlasıyla yapmaya gayret ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. 2023 yılında yapılacak olan milletvekilli seçimlerinde, Milliyetçi Hareket Partisi için ter dökeceğiz ve Allah'ın izniyle Edirne'den milletvekili çıkaracağız. Bizim amacımız halkımıza yardımcı olmaya çalışmak. Esnafımızın, çiftçimizin, köylümüzün, dar ve yoksul insanımızın derdine çare olmaktır." ifadelerini kullandı.

Bayraktar için pedal çevirdiler

İpsala ilçesinde hayatını kaybeden bisiklet sporcusu Yılmaz Bayraktar anısına bisiklet turu düzenlendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Bayraktar'ın geçen yıl kasım ayında bisiklet kazası sonucu hayatını kaybettiği anımsatıldı.

Bayraktar anısına ilçede bisiklet turu düzenlendiği aktarılan açıklamada, etkinliğe öğrenciler ve bisiklet derneği üyelerinin katıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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