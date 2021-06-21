Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi ve Türk Kızılay Edirne Şubesi iş birliğinde kan bağış kampanyası düzenlendi.

Trakya Üniversitesi ve Türk Kızılay Edirne Şubesi iş birliğinde kan bağış kampanyası düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı çalışanları Kızılay Kan Merkezi'ne giderek kan bağışında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen, Kızılay'a destek vererek hastalara umut olmayı amaçladıklarını belirtti.

Kan bağışının önemine vurgu yapan İşçimen, "Günümüzde tıp ve teknoloji alanındaki tüm gelişmelere rağmen kan ve kandan elde edilen ürünlerin yerine geçebilecek alternatif bir tedavi aracı bulunamamıştır. Bugün yaptığımız kan bağışının ihtiyacı olan hastalara, ailelerine ve sevdiklerine umut olmasını diliyorum. Toplumumuzda gönüllü, düzenli, bilinçli bir şekilde toplanan kanın önemini bilen ve bu farkındalığa destek olmak isteyen, hiçbir karşılık beklemeksizin kan bağışında bulunan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dijital Trakya Projesi

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, "Dijital Trakya Projesi"nin hayata geçirildiğini bildirdi.

Zıpkınkurt, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale il ve ilçelerinde bulunan 26 oda ve borsanın ortağı olduğu Trakya ABİGEM A.Ş. aracılığı ile oda üyelerine yönelik dijitalleşme yolunda destek verileceğini belirtti.

Üyelere gerekli eğitim ve altyapı desteklerinin sağlandığını aktaran Zıpkınkurt, şunları kaydetti:

"Proje ile dijitalleşen işletmelerin sınırlarını aşarak dünyanın dört bir yanına satış yapabilmelerine olanak sağlamak amacıyla, e-ticaret, e-ihracat alt yapısı ve dijital platform üyeliği hizmeti üyelerimize bir yıl ücretsiz olarak sunuluyor.

Dijital Trakya Projesi kapsamında her firma ve girişimci kendi alan adı altında online dünyada varlığını göstererek ürün ve hizmetlerinin pazarlama ve satışını gerçekleştirebildiği gibi, Trakya'ya özel kurulan dijital platformun da üyesi olabilecektir. Bu sayede günümüz pazaryerlerine alternatif kendi bölgelerinin platformunda avantajlı maliyetlerle ürün ve hizmetlerini tüketicilere ulaştırabilecekler."

Belediyeden besicilere destek

Keşan Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi, mezarlıklar başta olmak üzere ilçe genelinde uygulanan tırpan ve ot biçme çalışmaları sonrasında biçilen otları ilçede hayvancılık yapan vatandaşlara besi desteği olarak vermeye başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, biçilen otların hayvanlara yem olduğu belirtildi.

Besicilik yapan vatandaşların belediyeyle irtibata geçebileceği aktarılan açıklamada, "İlçemiz genelinde başta mezarlıklar olmak üzere uygulamaya devam ettiğimiz tırpan çalışmalarında biçtiğimiz yabani otları belediyemiz ile irtibata geçerek hayvancılık yapan vatandaşlarımız bu destekten faydalanabilir. Keşan Belediyesi olarak üreticinin her zaman yanında yer almaktan gurur duyuyor, besicilik yapan vatandaşlarımızı bizle iletişim kurmaya davet ediyoruz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar