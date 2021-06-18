Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) Prof. Dr. Muvaffak Seyhan Organik Kimya Ödül Töreninin 27. ve 28.'si düzenlendi.

Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) Prof. Dr. Muvaffak Seyhan Organik Kimya Ödül Töreninin 27. ve 28.'si düzenlendi.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, çevrim içi düzenlenen törene akademisyenler, kimya bölümü emekli öğretim üyeleri, öğrenciler ve Seyhan ailesi katıldı.

Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şebnem Selen İşbilir, uzun yıllardır düzenlenen ödül töreninin Kimya Bölümü'nün bir geleneği haline geldiğini ve geleneklerin kurumları yaşattığını, birlikteliğini arttırdığını belirterek, ödül alan öğrencileri tebrik etti.

İşbilir, organizasyonun devamlılığını sağlayan Seyhan ailesine ve tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Törende Muvaffak Seyhan'ın öğrencileri Seyhan'la olan anılarını da anlattı.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu bir video mesaj ile törene katılarak, ödül almaya hak kazanan öğrencileri tebrik etti.

Milli Mücadeleye Yerel Bakışlar Çalıştayı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Cumhuriyet Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nurten Çetin, Milli Mücadeleye Yerel Bakışlar Çalıştayı'na katıldı.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Topkapı Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen çalıştayda, Milli Mücadele Türk Tarih Yazımının Kaynakları başlıklı oturumda söz alan Doç. Dr. Nurten Çetin, Trakya'da Milli Mücadele süreci hakkında bilgi verdi. Çetin, Edirne ve Edirnelilerin milli mücadeleye büyük katkılar sağladığını kaydetti.

Çalıştaya 22 üniversiteden 34 bilim insanı ve uzman katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci