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Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeliz Yeşil, Slovenya'da yer alan "Biotehniski Center Naklo" öğrencilerine yönelik düzenlenen kariyer planlama etkinliğine moderatör olarak katıldı.

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeliz Yeşil, Slovenya'da yer alan "Biotehniski Center Naklo" öğrencilerine yönelik düzenlenen kariyer planlama etkinliğine moderatör olarak katıldı.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Doç. Dr. Yeşil'in yanı sıra Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkisi Bölümü lisans ve yüksek lisans öğrencileri Yaren Şenkal, Tuğba Yaman ve Aleyna Çakır'ın da moderatör yardımcıları olarak yer aldığı çevrim içi konferans düzenlendi.

Konferansta, Slovenya'da öğrencilere sunulan eğitim, iş, staj ve kariyer olanakları konuşuldu.

Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Risk Yönetimi paneli düzenlendi

Trakya Üniversitesi Risk Yönetimi ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, farklı sektörlerden önemli isimlerin bir araya geldiği "Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Risk Yönetimi" paneli" gerçekleştirildi.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinliğe Sürdürülebilir Eğitim, Gelişim ve Mükemmellik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Çabuk, TAV Havalimanları Holding İş Mükemmelliği Koordinatörü Başak Helen Taşkan ve İstanbul Üniversitesi Risk-Denetim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Davut Pehlivanlı akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Merkez Müdür Yardımcısı Doç. Dr. M. Kenan Terzioğlu, panelde, ekonomik, çevresel ve sosyal gelişmeler ışığında ortaya çıkan risklerin yönetilmesinin sağlanarak kurum varlığının-karlılığının-itibarının sürdürülmesi ve marka değerinin artırılmasında uzun dönem değer yaratan iş yaklaşımları ve yeni iş modelleri üzerinde durulması gerekliliğine vurgu yaptı.

TAV Havalimanları Holding İş Mükemmelliği Koordinatörü Başak Helen Taşkan da sürdürülebilir maliyetlerin ve risklerin başarılı şekilde yönetilmesinin sağlanmasında inovatif yeni ürünlerin yaratılması ve yeni piyasa ortamlarının geliştirmesinin sağlanması kapsamında Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 kavramları hakkında bilgiler verdi.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi ve Risk-Denetim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Davut Pehlivanlı ise geleneksel risk algısından zincirleme risk algısına geçildiği bu dönemlerde risk yönetimi ve sürdürülebilirliğin sağlanırken risk kümelenmelerin şiddetinin azaltılarak fırsata çevrilebilmesi için gerekli olan öncü göstergeleri değerlendirdi.

Etkinlik, soru cevap bölümü ile sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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