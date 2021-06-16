Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, salgına karşı aşılamanın hızla devam ettiğini bildirdi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, salgına karşı aşılamanın hızla devam ettiğini bildirdi.

Helvacıoğlu, aşı uygulama merkezi ziyaretinde, aşılamada Türkiye birincisi kalmaya devam edeceklerini belirtti.

İlçede günlük 1000 kişiyi aşılayarak rekor kırdıklarını aktaran Helvacıoğlu, "Duyarlılığını kaybetmeyen vatandaşlarımıza ve fedakarca görev yapan sağlık personelimize sonsuz teşekkürler. Maskeleri atacağımız günleri özlemle bekliyoruz. Aşı olarak hem kendimizi hem ailemizi hem de toplumu koruyabiliriz." diye konuştu.

Keşan halk eğitim merkezi üretmeyi sürdürüyor

Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve İŞKUR İl Müdürü Şengül Çildam, Keşan Halk Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

Helvacıoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, vatandaşların farklı branşlarda eğitim alarak kendini geliştirdiğini belirtti.

Kursiyerlere desteklerinin devam edeceğini aktaran Helvacıoğlu, "Kursiyerlerimizin gelişmelerine ve üretim sürecine dahil olmalarına katkı sunacağımız çalışmalar bizim için çok önemli." dedi.

Helvacıoğlu'ndan esnafa ziyaret

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu esnafı ziyaret etti.

Helvacıoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, her zaman esnafın yanında olduklarını belirtti.

Esnafın görüş ve önerilerinin çok değerli olduğunu aktaran Helvacıoğlu, "Güzel dileklerini ileten ve sohbetimize ortak olan esnafımıza teşekkür ediyor, bereketli kazançlar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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