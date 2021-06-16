Edirne'den kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Trakya Üniversiteler Birliği üyesi Trakya Üniversitesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve Balkan Üniversiteler Birliği üyesi Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Tetova Devlet Üniversitesi'nin spor alanında öğrenim gören lisans ve yüksek lisans öğrencileri, 13.

Trakya Üniversiteler Birliği üyesi Trakya Üniversitesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve Balkan Üniversiteler Birliği üyesi Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Tetova Devlet Üniversitesi'nin spor alanında öğrenim gören lisans ve yüksek lisans öğrencileri, 13. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresine katılarak bildiri sundular.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Taşkın'ın danışmanlığında ortak çalışmalar yürüten lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin bildirileri, kongre bilim kurulu tarafından "En İyi Sunum" ödülüne aday görüldü.

Kongreye katılan üç üniversiteden lisans ve yüksek lisans öğrencisinin iş birliği içerisinde hazırladıkları 20 bildiriden 4'ü, bilim kurulunun yaptığı değerlendirmeler neticesinde "En İyi Sunum" ödülü adayı oldu.

"Kesinlikle Evde Deneyin" projesi

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu tarafından, salgın döneminde öğrencilerin zamanlarını verimli şekilde kullanmaya teşvik etmek için "Kesinlikle Evde Deneyin" sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında öğrencilere yönelik çevrim içi toplantılar, sanal kitap, sanal sergi ve öğrencilerin bilim insanlarını anlattıkları çevrim içi toplantılar düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Devlet Konservatuarı Müzik ve Bale Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Gökhan Tozduman, salgının öğrencileri olumsuz etkilediğini belirterek, "Bu projeyle öğrencilerimizin gelişimine ve zamanı iyi değerlendirmesine bir nebze de olsa katkı sağlamak istedik.Projenin hayata geçirilmesinde emeği ve desteği olan Rektör Yardımcımız ve Konservatuvar Müdürümüz Prof. Ahmet Hamdi Zafer ile Müzik ve Bale Ortaokulu Müdürümüz Ömer Yılmaz'a teşekkürü bir borç bilirim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Angela Merkel Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emel Sayın Enis Arıkan Şeyma Subaşı Kerimcan Durmaz
Spor Diego Ali Koç Ozan Tufan Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Edirne'den kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 15:27:18. #1.16#

title