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Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, çevrim içi düzenlenen toplantıda mesleğe başlayacak intörn doktorlarla buluştu.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, çevrim içi düzenlenen toplantıda mesleğe başlayacak intörn doktorlarla buluştu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, toplantıda tıp eğitimi ve hekimlik mesleğiyle ilgili konular ele alındı.

Öğrencilere başarılı bir meslek hayatı dileyen Tabakoğlu, hekim olmanın bir ayrıcalık olduğunu ancak fedakarlık, sabır ve iyi insan olmayı gerektirdiğini belirtti.

Hekimlik mesleğinin manevi hazzı ve mükafatının büyük, kutsal bir meslek olduğunu dile getiren Tabakoğlu "İnsanlığa faydalı olmakla başka hiçbir meslekte elde edilemeyen ulvi duyguları hissedeceksiniz. Bir hastanızın derdine şifa olduğunuzda, bir insanın hayatını kurtardığınızda tüm insanlığı kurtarmış gibi olursunuz. Bir hastanızın derdine derman, zorda olan ailesine umut olduğunuzda adeta ibadet etmiş olursunuz." ifadelerini kullandı.

"Stresin Fizyolojik Etkileri" semineri

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından "Stresin Fizyolojik Etkileri" semineri çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte, çağın hastalığı olarak tanımlanan "stres" bilimsel yönleriyle ele alındı.

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Banu Yaman Ortaş'ın öncülüğünde gerçekleştirilen seminere, Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Doğru konuşmacı olarak katıldı.

Prof. Dr. Arzu Doğru stres, stresin tarihsel süreci, strese sebep olan faktörler, stres belirtileri, stres anında vücuttaki tepkiler, strese karşı nöro-hormonal yanıt ve stresle mücadele konularında önemli bilgiler aktardı.

Doğru, sunumunda, stressiz bir yaşamın mümkün olmadığını ancak stresi yöneterek gerek psikolojik gerekse fizyolojik sağlığın korunabileceğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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