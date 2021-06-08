Edirne'den kısa kısa

Edirne'de salgın tedbirleri kapsamında kapalı olan Üretici Kadınlar ve Antik Pazarı, 10 Haziran'da açılacak.

Edirne'de salgın tedbirleri kapsamında kapalı olan Üretici Kadınlar ve Antik Pazarı, 10 Haziran'da açılacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, pazarın açılması için gerekli hazırlıkların tamamlandığı aktarıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, pazarın işleyişiyle alakalı üretici kadınlarla toplantıda bir araya geldi.

Zabıta ekiplerinin denetiminde açılacak olan pazarda organik ve iyi tarım uygulaması ürünlerin tüketici ile buluşacağı, pazarın yanındaki stantlarda antika eşyaların satılacağı bir alan oluşturulduğu belirtildi.

Belediyeden dolandırıcılık uyarısı

Edirne Belediyesi, sosyal medya üzerinden belediyeye şoför alınacağı yönünde yapılan bir duyurunun dolandırıcılık konusu olabileceğini belirterek, vatandaşlardan söz konusu paylaşıma itibar etmemelerini istedi.

Belediyeden yapılan açıklamada, böyle bir personel ilanı ve alımının olmadığı vurgulandı.

Söz konusu paylaşımla ilgili emniyet güçlerinin bilgilendirildiği aktarılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın bu ve bunun gibi paylaşımlara asla itibar etmemesini, aksi takdirde mağduriyet yaşayabileceklerinin bilinmesini önemle rica ederiz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar