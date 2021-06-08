Edirne'den kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de salgın tedbirleri kapsamında kapalı olan Üretici Kadınlar ve Antik Pazarı, 10 Haziran'da açılacak.

Edirne'de salgın tedbirleri kapsamında kapalı olan Üretici Kadınlar ve Antik Pazarı, 10 Haziran'da açılacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, pazarın açılması için gerekli hazırlıkların tamamlandığı aktarıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, pazarın işleyişiyle alakalı üretici kadınlarla toplantıda bir araya geldi.

Zabıta ekiplerinin denetiminde açılacak olan pazarda organik ve iyi tarım uygulaması ürünlerin tüketici ile buluşacağı, pazarın yanındaki stantlarda antika eşyaların satılacağı bir alan oluşturulduğu belirtildi.

Belediyeden dolandırıcılık uyarısı

Edirne Belediyesi, sosyal medya üzerinden belediyeye şoför alınacağı yönünde yapılan bir duyurunun dolandırıcılık konusu olabileceğini belirterek, vatandaşlardan söz konusu paylaşıma itibar etmemelerini istedi.

Belediyeden yapılan açıklamada, böyle bir personel ilanı ve alımının olmadığı vurgulandı.

Söz konusu paylaşımla ilgili emniyet güçlerinin bilgilendirildiği aktarılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın bu ve bunun gibi paylaşımlara asla itibar etmemesini, aksi takdirde mağduriyet yaşayabileceklerinin bilinmesini önemle rica ederiz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Erkek arkadaşını yüzüne kezzap attı, tahliye edildi
Erkek arkadaşını yüzüne kezzap attı, tahliye edildi
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 31 milyon 52 bin 924 doza ulaştı
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 31 milyon 52 bin 924 doza ulaştı
İBB ve ilçe belediyesi karşı karşıya geldi, mağdur olan yine vatandaş oldu
İBB ve ilçe belediyesi karşı karşıya geldi, mağdur olan yine vatandaş oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Meral Akşener Memduh Büyükkılıç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Hazal Kaya Seda Sayan Şevval Sam
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Merih Demiral Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Edirne'den kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 16:42:11. #1.14#

title