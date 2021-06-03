Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Keşan Kent Müzesi Koordinatörü Aslı Avcı, Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu'nu ziyaret etti.

Keşan Kent Müzesi Koordinatörü Aslı Avcı, Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu'nu ziyaret etti.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Keşan Kent Müzesi Projesi ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Avcı, Hacıoğlu'na projeye ilişkin bilgi verdi. Hacıoğlu da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, yapılan çalışmalara katkı sunmaya hazır olduklarını kaydetti.

Keşan Belediyesinden jandarmaya ziyaret

Keşan Belediyesi Başkan Vekili Tarık Uysal, Keşan Jandarma Komutanı Binbaşı Erdem Sarıbaş ve Karakol Komutanı Başçavuş Erkan Dallı'yı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Uysal, güvenlik ve huzur için vatan nöbetinde olan jandarmaya teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Mesleki Eğitim Merkezi'ne Atatürk büstü teslim edildi

Keşan Belediyesince hazırlanan Atatürk büstü Mesleki Eğitim Merkezi'ne teslim edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediyenin kamu kurumlarının her zaman yanında olduğu belirtildi.

Keşan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünün belediyeden talep ettiği Atatürk büstünün, merkezin müdürü Feyzullah Koçak'a teslim edildiği kaydedildi.

Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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