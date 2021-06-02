Edirne'den kısa kısa

Keşan Kent Müzesi çalışmaları devam ediyor.

Keşan Kent Müzesi çalışmaları devam ediyor.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamada, geçmişin hatıralarının gelecek nesillerle buluşmaya devam ettiği belirtildi.

İlçe halkının değerli hatıralarının müzede yaşatılacağı aktarılan açıklamada, "Babası Ali Fuat Akyol'un 1952 yılında Keşan Kent Müzesi binamızın önünde at üstünde çektirdiği fotoğrafı müzemize hediye eden Tamer Akyol'a katkısı ve ilgisi için çok teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Keşan Belediyesi toplu iş sözleşmesi görüşmeleri

Keşan Belediyesi Personel Limited Şirketi, Keşan Belediyesi ve sendika temsilcileri arasında toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyedeki toplantıda sözleşme maddeleri görüşüldü.

Keşan'da büfeli durak dönemi başlayacak

Keşan ilçesi ve sahillerindeki 17 noktada büfeli durakların vatandaşlara hizmet vereceği bildirildi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların kendi işini kurmasına imkan verileceği belirtildi.

İlçe merkezi, Erikli ve Yayla sahillerinde büfeli duraklar kurulacağı kaydedilen açıklamada, yap, işlet, devret modeli ile 17 noktada kurulacak büfeli durakların konum bilgilerine belediyenin internet sitesinden ulaşılabileceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci