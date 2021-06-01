Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, tıp fakültesi 1. sınıf öğrencileriyle hekimlik tecrübelerini paylaştı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, tıp fakültesi 1. sınıf öğrencileriyle hekimlik tecrübelerini paylaştı.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Tabakoğlu, çevrim içi etkinlikte tıp fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Edirne ve üniversite hakkında bilgi veren Tabakoğlu, tıp fakültesi öğrencisi olmanın ayrıcalık olduğunu belirtti.

Genç meslektaşlarına tıbbın insan odaklı bir bilim, hekimliğin de insanlığa adanmış bir sanat olduğunu ifade eden Tabakoğlu, "İnsan odaklı bir hizmet olan sağlık meselesi, her aşamasında büyük bir özveri, sabır ve sevgi gerektirir. Bilgi, beceri ve meziyetlerinizin yanı sıra erdem ve hikmet sahibi olmalısınız. Hastalarınızla, kendinizle, insanlıkla dost olmalısınız. Konusu, nesnesi insan olan bir mesleğin insani yönleri olduğu gerçeğinden uzaklaşmamalısınız. En ileri olmayı, en önde olmayı, örnek insan olmayı kendinize gaye edinmelisiniz." ifadelerini kullandı.

Altın madalya kazanan milli judocu Taşın, Rektör Tabakoğlu'nu ziyaret etti

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen "IBSA Görme Engelliler Grand Prix" şampiyonasında altın madalya kazanan Trakya Üniversitesi (TÜ) öğrencisi milli judocu Ecem Taşın, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Tokya Paralimpik Oyunlarına katılacak olan Ecem Taşın, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 25-26 Mayıs'ta düzenlenen "IBSA Görme Engelliler Grand Prix" müsabakalarında altın madalyanın sahibi oldu.

Yurda dönen Taşın, mili takım adına bireysel antrenörlüğünü üstlenen Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şengül Demiral ile Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na ziyarette bulundu.

Taşın ve Demiral'ı tebrik eden Tabakoğlu, Türkiye'yi ve üniversiteyi gururlandıracak başarılara imza attıkları için mutluluk duyduklarını ifade etti.

Avrupa üçüncüsü güreşçi Engin'den Süloğlu Belediyesine ziyaret

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 46 kiloda bronz madalya kazanan Eylem Engin, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Ormankıran, Eylem'in başarısının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Her yıl başta Türkiye ve Avrupa'da birçok müsabakada başarı sağlayan birçok güreşçiye sahip olduklarını ifade eden Ormankıran, "Hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Eylem kızımızın da ilçemizi, ilimizi, en önemlisi de şanlı ay yıldızlı bayrağımızı temsil ederek Avrupa'da üçüncü olması bizleri gururlandırdı. Kendisini, ailesini ve hocalarımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyarette Ormankıran, Engin'e tablet hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı