Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / İlker Gürel - Haberler | Güncel

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan'da 2. kadın kooperatifini kurduklarını bildirdi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan'da 2. kadın kooperatifini kurduklarını bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada kadınların güçlerini birleştirerek üretimlerini artırdıklarını belirtti.

Edirne Ticaret Müdürlüğü'nde Trakya Emekçi Kadınlar Kooperatifi'nin kurulum imzalarını attıklarını aktaran Helvacıoğlu, "Edirne Valimiz Ekrem Canalp'ten 2. kadın kooperatifimize de tam destek aldık. Destekleri nedeniyle teşekkür ediyoruz. Kadınlarımızın gücü Keşanımıza değer katmaya devam ediyor. Kadınlarımız sağlam şekilde kendi ayakları üzerinde duruyor." ifadelerini kullandı.

Helvacıoğlu'ndan Çevre Koruma Vakfı'na ziyaret

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Çevre Koruma Vakfı Müdürü Ali Eraslan'ı ziyaret etti.

Helvacıoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, kurumsal işbirlikleriyle Keşan'ı geliştirdiklerini söyledi.

Keşan için güzel projeler hazırlamaya devam ettiklerini dile getiren Helvacıoğlu, "Şehrimizi, işbirlikleri ile geliştiriyor, büyütüyor, geleceğe daha umutla bakmasını sağlıyoruz." dedi.

Helvacıoğlu'ndan DSİ'ye ziyaret

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, DSİ 11. Bölge Müdürü Erdinç Kuran'ı ziyaret etti.

Helvacıoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, suyun bir damlasının bile boşa gitmemesi gerektiğini belirtti.

Suyu koruyarak hayatı koruduklarını aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Bölgemizdeki su yatırımları ve gelecek planlamalarımızla ilgili ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Yaşam kaynağımız olan suyun gelecekte daha da önem kazanacağını biliyor ve adımlarımızı buna göre atıyoruz. Bölgemizdeki barajlardan, dere ıslahına ve sulama sistemlerine kadar geniş çaplı bir görüşme gerçekleştirdik. Su kaynaklarımızı doğru değerlendirmek, korumak ve geliştirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

-Keşan'da çeşitli suçlardan aranan şüpheliler yakalandı

Keşan'da polis çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheliyi yakaladı. Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede geniş çaplı asayiş uygulaması yaptı.

Yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 2,85 gram bonzai, 0,94 gram eroin ele geçirildi.

Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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