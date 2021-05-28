Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçede devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçede devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Helvacıoğlu, yaptığı açıklamada, Keşan'ın her noktasını güzelleştirmek için çalışmalara devam edildiğini belirtti.

Metin Çırpan Caddesi'nin modern bir görünüme kavuşacağını belirten Helvacıoğlu, "Metin Çırpan Caddesi estetik bir görünüme kavuşacak. Vatandaşlarımız yürümekte, araçlarını trafikte ilerlemekte dahi zorlandığı manzaradan kurtulacak." ifadelerini kullandı.

ESTAB Başkanlığına Paçaman seçildi

Edirne Saros Turizm Merkezi Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ESTAB) başkanlığına yeniden Süleyman Gürsel Paçaman seçildi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, belediyede düzenlenen toplantıda Paçaman'ı tebrik etti.

Bölgenin turizm potansiyelinin artırılması için işbirliğinde çalışmaya devam edileceğini belirten Helvacıoğlu, "Turizmin sadece bugünü için değil geleceği için çalışmaya devam edeceğiz. Elimiz hep birlikte taşın altında olacak. Alınan kararların bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

GÜNEKAB Başkanlığına Engin seçildi

Güney Edirne Katı Atık Birliği (GÜNEKAB) başkanlığına Erhan Engin seçildi.

Keşan Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, toplantıda bütçe, gündem, ücret tarifeleri ve seçimlerle ilgili gündem maddelerinin karara bağlandığı belirtilerek, "Önceki başkan Olcay Soran'a verdiği katkılardan dolayı teşekkür ederiz. Alınan kararların bölgemize hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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