Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Batı Trakya Türklerinin hak ve özgürlük mücadelesinin lideri, Gümülcineli tıp doktoru ve siyasetçi Sadık Ahmet'in eşi Işık Sadık Ahmet, İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör'ü ziyaret etti.

Batı Trakya Türklerinin hak ve özgürlük mücadelesinin lideri, Gümülcineli tıp doktoru ve siyasetçi Sadık Ahmet'in eşi Işık Sadık Ahmet, İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör'ü ziyaret etti.

Güngör, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Ahmet'e, günün anısına İpsala pirinci ve Çeltikçi Kız bebeği hediye etti.

Yayla Sahili yaz sezonuna hazırlanıyor

Keşan Belediyesi'nce, Yayla Sahili'nin yaz sezonuna hazırlandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkan yardımcıları Yakup Balcı, Bülent Günsal ve fen işleri ekipleri sahilde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Açıklamada, artık Yayla Sahili'ndeki yolların konuşulmayacağı belirtilerek, "Vatandaşlarımızın ihtiyacına göre hizmet için çalışmalarımıza ara vermeden mücavir alanlarımızda da devam ediyoruz. Vatandaşımızın ihtiyacına göre hizmet için çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Hoşgeldin Bebek Projesi

Keşan Belediyesince başlatılan proje kapsamında ailelerin ziyaret edildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında ailelere hediyeleri telim ediliyor.

Proje kapsamında, Eda ve Serhat Keçici çiftinin oğulları Aybars, Gonca ve Ali İncirli çiftinin oğulları Yavuz Selim, Sena ve Hüseyin Savut çiftinin kızları Ayşe, Kadem ve Gökhan Kalaycı çiftinin oğulları Cehbeza, Seçil ve Mehmet Kadem çiftinin kızları Ecrin Eliz, Şükriye ve Mertcan Buluş çiftinin oğulları Nedim ile Burcu ve Gökhan Tetik çiftinin kızlarının hediyeleri ailelerine teslim edildi.

Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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