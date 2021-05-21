Edirne'den kısa kısa

Saadet Partisi Edirne Merkez İlçe Başkanı Şaban Kaya imar ve diğer düzenlemelerle ilgili yapılacak işlerin, Edirne'nin tarihi dokusu göz önünde bulundurularak ve işin uzmanlarınca tespit edilerek belirlenmesi gerektiğini bildirdi.

Saadet Partisi Edirne Merkez İlçe Başkanı Şaban Kaya imar ve diğer düzenlemelerle ilgili yapılacak işlerin, Edirne'nin tarihi dokusu göz önünde bulundurularak ve işin uzmanlarınca tespit edilerek belirlenmesi gerektiğini bildirdi.

Kaya yaptığı yazılı açıklamada, Edirne'de bazı sit alanlarına kente yakışmayan görüntü kirliliğine neden olan elektrik direkleri dikildiğini belirtti.

Direklerin kentin dokusuna uymadığını ileri süren Kaya, "Daha önceki elektrik direkleri hiç değilse tarihi yapı ile pek ters düşmüyordu. Ama yeni dikilen direklerin görüntüleri tam bir ucube. Edirne gibi bir şehirde yapılacak işlerde mutlaka şehircilik sahasında uzman kişilerin görüşü alınmalıdır. Yeni dikilen bu ucube direklerin sökülmesini talep ediyoruz." diye kaydetti.

Keşan'da halk pazarı pazartesi kurulacak

Keşan ilçesinde sağanak nedeniyle bugün kurulamayan halk pazarının pazartesi kurulmasına karar verildi

Keşan Belediyesi Zabıta Müdürü Gökhan Yılmaz, yaptığı açıklamada halk pazarının yoğun yağış nedeniyle kurulamadığını belirtti.

Pazarın pazartesi günü Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi'nde kurulacağını aktaran Yılmaz, pazarlarda tedbir ve kontrollerin elden bırakılmayacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin