Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, Trakya Üniversitesinde eğitim gören yabancı öğrencilerle çevrim içi etkinlikte bir araya geldi.

Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, Trakya Üniversitesinde eğitim gören yabancı öğrencilerle çevrim içi etkinlikte bir araya geldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Trakya Üniversitesinde öğrenimlerini sürdüren yabancı uyruklu öğrencilerle bir araya gelen Aşılıoğlu, öğrencilerle görüntülü sohbet etti.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü İkamet Çalışma Grup Başkanı Selim Akça'nın aracılığıyla yabancı uyruklu öğrencilerle online görüşen Aşılıoğlu, öğrencilerin Ramazan Bayramı'nı kutladı, eğitim ve öğretim hayatlarında başarı diledi.

Müzeler Günü

Keşan Belediyesi Kent Müzesi Koordinatörü Aslı Avcı, Müzeler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Avcı, mesajında, toplumun gelişmesinde müzelerin önemli olduğunu belirtti.

Kent müzelerinin kent kimliğini geçmişten günümüze aktardığına dikkati çeken Avcı, şunları kaydetti:

"Kent müzeleri tam da bu noktada bir bellek görevi üstlenip, kentin kimliğini ve geçmişini ziyaretçisine aktararak yaşadığı kentle tanışmasını sağlar. Kendini yabancı hissettiği bir ortamda yaşamak çoğu kentli için güvensizlik ve huzursuzluk kaynağıdır. Kentin kültürü ve tarihi ile bütünleşemeyen kentlileri geçmişiyle barıştırmak, kent müzelerinin sorumlulukları arasındadır. Müze olarak bu sorumluluk gereği, tarihsel dokusuyla, mekanlarıyla, görgü kurallarıyla, ilişki şekilleriyle, kentin geçmişi ve kültürüyle uyumlu bir değişime katılan ve kentli bilincine sahip hemşeriler yaratmak asıl hedefimizdir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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