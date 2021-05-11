Edirne'den kısa kısa

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki insanlık dışı hareketlerine İslam ülkelerinin kınamadan öte bir cevap vermesi gerektiğini bildirdi.

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki insanlık dışı hareketlerine İslam ülkelerinin kınamadan öte bir cevap vermesi gerektiğini bildirdi.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, 70 yıldır Filistin'de Müslümanlara zulmeden İsrail'in bu yıl mübarek ramazan ayında bile zulümlerini arttırarak devam ettirdiğini belirtti.

Filistin'de yaşanan son olaylarda 9 şehit ve yüzlerce yaralının olduğunu ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"Terör devleti İsrail'in bu insanlık dışı hareketine karşı İslam ülkeleri kuru kınamaları bir tarafa bırakarak İsrail'e gerekli dersi vermek için bir araya gelmelidir. Mescid-i Aksa bizim izzetimizdir. Gerekirse canlarımızı ve kanlarımızı Mescid-i Aksa'yı müdafaa etmek için vereceğimizden hiç kimsenin tereddüdü olmamalıdır. Aksa'yı postalları ile çiğneyen İsrail bunu bilir ama bir defa daha kendilerine hatırlatılmalıdır."

BBP Edirne İl Başkanı Köroğlu'nun açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Edirne İl Başkanı Arif Köroğlu da yaptığı yazılı açıklamayla İsrail'i kınadı.

Mescid-i Aksa'da yaşananların, İsrail'in terör yapılanması olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade eden Köroğlu, şunları kaydetti:

"İsrail, Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün bütününü işgal ederek birleşmiş başkenti yapma hedefinde devam ettiğini göstermektedir. Müslümanların ibadet etme özgürlüklerinin kısıtlanması ve ibadet için gelenlere güvenlik bahanesiyle, öldürmeye kadar giden şiddete dayalı yaklaşımlar kendi inançları ile bile çelişiyor. Bu sorunun çözümü Filistin devletinin dünyada tam anlamıyla tanınması ve haklarının iadesidir. İsrail'in 1947den beri işgal ettiği Filistin'de işgal ve iskan politikasının bir an önce bitirilmesinin zorunluluğunu ve nihai olarak İsrail'in Harem-i Şerif'in kutsiyetine ve tarihi statüsüne saygı göstermesinin insani ve hukuki bir yükümlülük olduğunu birilerinin hatırlatması gerekiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı