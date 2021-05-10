Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

İpsala ilçesinde Kaymakam Ekrem Güngör'ün katımıyla çeltik ekimi başladı.

İpsala ilçesinde Kaymakam Ekrem Güngör'ün katımıyla çeltik ekimi başladı.

Kaymakam Güngör, yeni sezonun üreticilere hayırlı olmasını diledi.

200 bin dönümden fazla bir alanda ekim yapıldığını belirten Güngör, "İpsala'da üretilen pirinçlerin satış ve pazarlama süreci ülkemiz genelinde büyük bir pazar değeriyle gerçekleştirilmektedir. İlçemizde üretilen pirinçler ülke genelinde ciddi bir tüketici talebiyle karşılanıyor oluşu, uzun yılların tecrübesiyle üretilen beyaz altın pirinçlerimizin lezzeti ve kalitesiyle kendisini ispatlamış olmasının doğal bir sonucudur." ifadelerini kullandı.

İpsala pirincinin verim ve kalitesinin sürekli arttığını aktaran Güngör, su ve toprakla buluşan tohumların bereketli olması temennisinde bulundu.

Psikologlar Günü

Edirne Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mustafa İshak Yıldırım, 10 Mayıs Psikologlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım, mesajında psikologların toplumun ruh sağlığının korunması için önemli çalışmalar yaptığını belirtti.

Psikologların günlerini kutlayan Yıldırım, "Toplum ruh sağlığına yaptıkları katkı tartışılmaz olan psikologlara günümüzün artan riskleri içinde daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Ruh sağlığının korunması için gece gündüz demeden özveriyle çalışan psikologlarımızın 10 Mayıs Psikologlar Gününü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

-Derneklerden Prof. Dr. Ferman'a tepki

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, bir televizyon kanalında sarf ettiği sözler dolayısıyla Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman'ı kınadıklarını belirtti.

Kentteki engelli dernekleri adına yazılı bir açıklamada bulunan Tanrıkulu, Ferman'ın engelli vatandaşlarla ilgili sözlerine tepki gösterdi.

Sözlerinin kabul edilemez olduğunu belirten Tanrıkulu, toplumda üzüntüye neden olan sözlerinden dolayı Ferman'ı istifaya davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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