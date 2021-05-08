Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) AB Bilgi Merkezi, AB Türkiye Delegasyonu'nun katkılarıyla ihtiyaç sahiplerine ramazan kolisi dağıttı.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) AB Bilgi Merkezi, AB Türkiye Delegasyonu'nun katkılarıyla ihtiyaç sahiplerine ramazan kolisi dağıttı.

ETSO'dan yapılan açıklamaya göre, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Genel Sekreter Nevzat Taşkın ve AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Elif Yardımcı'nın katıldığı dağıtımda, ramazan kolileri yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde kapanan oda üyesi işletmelerin çalışanlarına teslim edildi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, AB Bilgi Merkezleri Ağı ile 19 ilde gıda paketleri dağıtarak, ülke çapında 30 bini aşkın kişiye ulaşıyor. Ramazan ruhunu yaşatmayı amaçlayan bu yardımın alıcıları arasında salgından etkilenen Türk aileleri ile mülteci aileler yer alıyor.

Merkez Koordinatörü Yardımcı tarafından organize edilen 450 gıda paketinin dağıtımının hafta sonu tamamlanması hedefleniyor.

Radyo Günebakan'ın "Klasik Zaman İçinde" programı başladı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Radyosu, Radyo Günebakan'ın klasik eserlere yer verilen programı "Klasik Zaman İçinde" dinleyicileriyle buluştu.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektör Yardımcısı, Devlet Konservatuvarı Müdürü ve Balkan Senfoni Orkestrası Şefi Prof. Ahmet Hamdi Zafer'in danışmanlığında, müzikolog Ersin Antep'in sunumu ve Ozan Binici'nin katkılarıyla hazırlanan "Klasik Zaman İçinde" programı, 5 Mayıs günü dinleyenlerin beğenisine sunuldu.

Klasik müzik tutkunları tarafından beğenilen program çarşamba günleri, 106.2 Mhz frekansından Radyo Günebakan dinleyicileriyle buluşmaya devam edecek.

Ersin Antep tarafından her ay farklı konuların, hikayelerin ve bestecilerin ele alınacağı programda, Ozan Binici tarafından hazırlanan "Ayın Kayıtları" bölümü ile de klasik müziğin Türkiye ve dünyadan seçkin örneklerine yer verecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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