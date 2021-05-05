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Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Trakya Üniversitesi (TÜ) mezunu Gürkan Uygun'un Sultan II. Bayezid Külliyesi ile Aşçı Yahya Baba'yı resmettiği tablo, külliyede sergilenecek.

Trakya Üniversitesi (TÜ) mezunu Gürkan Uygun'un Sultan II. Bayezid Külliyesi ile Aşçı Yahya Baba'yı resmettiği tablo, külliyede sergilenecek.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü mezunu Uygun, tual üzerine yağlı boyayla Sultan II. Bayezid Külliyesi ile Aşçı Yahya Baba'yı resmetti. Tabloyu hazırlayan Uygun, ???????Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret ederek tabloyu hediye etti.

Uygun'a tablo için teşekkür eden Tabakoğlu, Aşçı Yahya Baba'nın Osmanlı medeniyetinin sadece insana değil her canlıya verdiği değerin güzel bir örneği olduğunu belirtti.

Aşçı Yahya Baba'nın İmaret Müzesi'nin en önemli figürü olarak ön plana çıktığını ifade eden Tabakoğlu, "Aşçı Yahya Baba, genç sanatçımızın resmettiği tablo ile külliyemizdeki yerini almış olacak. Külliye için oldukça güzel ve tamamlayıcı olacak bu güzel tablo için Gürkan Uygun'a teşekkür ediyorum." dedi.

Külliyenin 15. yüzyılda aşçılığını yapan Aşçı Yahya Baba'nın balıkları besleme geleneğinin resmedildiği yağlı boya tablo müze ziyaretçilerine anlatılacak.

-TÜ öğretim üyeleri kongrede "En iyi bildiri" ödülüne layık görüldü

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi öğretim üyeleri "Uluslararası Türk Dünyası Multipl Skleroz" kongresinde "En İyi Bildiri" ödülüne layık görüldüler.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Sibel Güler, Prof. Dr. Hakan Gürkan, Dr. Öğr. Üyesi Selma Demir, Dr. Öğr. Üyesi Nesrin Turan ve doktora öğrencisi Damla Eker, Türk Dünyası MS Araştırmalarını Destekleme Derneği ve Türk Nöroloji Derneği iş birliğinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Türk Dünyası Multipl Skleroz" kongresine katıldı.

Nöroloji uzmanları ve multipl skleroz alanında çalışan tüm paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen kongrede, nöroimmünoloji- multipl skleroz, NMO, MOG ilişkili hastalıkların güncel tanısı, tedavisi ve bu alandaki güncel gelişmelerle ile birlikte pandemi sürecinde bu hastalıkların takip ve tedavisi konuşuldu.

Doç. Dr. Sibel Güler ve Prof. Dr. Hakan Gürkan öncülüğündeki ekip, sundukları çalışmalarıyla kongrede "En İyi Bildiri" ödülünün sahibi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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