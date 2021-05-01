Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, tam kapanma döneminde herkese bin liralık destek verilmesi gerektiğini bildirdi.

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, tam kapanma döneminde herkese bin liralık destek verilmesi gerektiğini bildirdi.

Tekin yaptığı yazılı açıklamada, her gün yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Kovid-19 sürecinde tedbirlere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Bugüne kadar alınan tedbirler yeterli olmadığı için tam kapanmaya gidildiğini savunan Tekin, şunları kaydetti:

"Burada iktidarı haksız bulmuyoruz. Olağanüstü tedbirlere ihtiyacımız var. Ancak iktidar insanlara sokağa çıkmayacaksınız, iş yerinizi açmayacaksınız, çalışmayacaksınız diyorsa insanımızın karşılaşacağı problemleri çözmekle de mükelleftir. İktidar tedbirler alıp 'Gerisi beni ilgilendirmez' diyemez. Sizin o kepenk açmasın dediğiniz esnafın banka borcu var, vergi borcu var. Millete destek vermeden gidilen kapatma kararı yerinde değildir. Genel Başkanımızın geçtiğimiz haftalarda yaptığı çağrıyı tekrar ediyoruz. Bu süreçte kişi başı her bir vatandaşımıza en azından bin lira destek verilmeli, kapanma sürecinin sıkıntısı bu şekilde azaltılmaya çalışılmalıdır."

Edirne'de ithalat ve ihracat artış gösterdi

Edirne'de ithalat ve ihracat mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de mart ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 42,2 ithalat da yüzde 25,6 arttı.

Edirne'de ihracat 2021 yılı mart ayında 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 11,6 artarak 7,5 milyon dolar, ithalat ise yüzde 10,3 artarak 11,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Tekirdağ'da ihracat 2021 yılı mart ayında 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 35.2 artarak 210.9 milyon dolara, ithalat yüzde 33.8 artarak 200.7 milyon dolara yükseldi.

Kırklareli'nde ise ihracat 2021 yılı mart ayında 2020 yılının aynı ayına göre

yüzde 19,2 artarak 22,3 milyon dolar, ithalat da yüzde 54,3 artarak 9,9 milyon dolar olarak kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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