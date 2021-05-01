Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi (TÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeliz Yeşil, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) işbirliğiyle düzenlenen konferansa moderatör olarak katıldı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeliz Yeşil, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) işbirliğiyle düzenlenen konferansa moderatör olarak katıldı.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeliz Yeşil, ÇOSB iş birliğinde düzenlenen "'Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nin İstihdama Yönelik Faaliyetleri cv Hazırlama İş Başvurusu Nasıl Yapılır" adlı konferansta moderatör olarak yer aldı.

ÇOSB İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nde görevli eğitim şefi Cansu Fidan Butçu tarafından organize edilen konferansa Yeşil'in yanı sıra Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkisi Bölümü lisans ve yüksek lisans öğrencileri Tuğba Yaman ve Aleyna Çakır da katıldı.

İş başvurusu, staj imkanları, cv hazırlama ve mülakat gibi konuların tüm yönleriyle ele alındığı konferans kapsamında ayrıca ÇOSB'nin insan kaynakları, eğitim ve geliştirme faaliyetleri ile ilgili konular konuşuldu.

TÜ'den Almanca öğretmenliği çalıştayı

Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde "1. Almanca Öğretmenliği Lisans Programı Değerlendirme ve Güncelleme Çalıştayı" düzenlendi.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, başkanlığını Prof. Dr. Sevinç Sakarya Maden'in üstlendiği çalıştay, 16 farklı üniversiteden Almanca Öğretmenliği programı hocalarının katılımıyla çevrim içi olarak düzenlendi. Çalıştayda, Almanca Öğretmenliği bölümündeki alan derslerine ilişkin mevcut durum ve program geliştirme çalışmaları ile program müfredatında yer alan dersler değerlendirildi.

Çalıştayda ortaya çıkan görüş ve fikirler neticesinde bir sonraki çalıştayın İzmir 9 Eylül Üniversitesi Alman Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanlığınca düzenlenmesine karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı