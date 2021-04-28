Edirne'den kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, 2023-2024 milletvekili ve yerel yönetimler seçimlerinde, Edirne'yi içinde bulunan karamsar ortamdan kurtarıp aydınlık günlere kavuşturacağını savundu.

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, 2023-2024 milletvekili ve yerel yönetimler seçimlerinde, Edirne'yi içinde bulunan karamsar ortamdan kurtarıp aydınlık günlere kavuşturacağını savundu.

Tercan, yaptığı yazılı açıklamada, MHP olarak her zaman Edirne halkının yanında olduklarını belirtti.

MHP'nin birlik ve kardeşliğin ocağı olduğunu ifade eden Tercan, açıklamasında şunları kaydetti:

"MHP ilke, ülkü ve ahlak meşalesidir, MHP Edirne'dir. Edirne halkının özü ve özetidir. Mutlu ve müreffeh Edirne için. Gülen yüz, dik baş, tok karın, mutlu yarınlar için. Haydi ayağa kalkalım MHP'nin başarısı için el ele, omuz omuza verelim, Edirne'yi CHP'den kurtaralım. Sabır ağır bir imtihandır. Ama unutma ki hükümde kesindir. Allah sabredenlerle beraberdir. Göreceksin yarınlar, dünden daha güzel olacak. Şanlı bir maziden geliyoruz. Bu yüzden devraldığımız bayrağı aynı onurla gelecek nesillere taşımalıyız. Bunun için de en büyük zenginliğimizin imanın, inancının haklılığı, birlik ve beraberliğimizdir."

TÜ Öğretim Üyesi Kılıç, çevrim içi konferansa konuşmacı olarak katıldı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Balkan Araştırma Enstitüsü Balkan Tarihi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Kılıç, Batı Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketi (BAKEŞ) tarafından düzenlenen "Batı Trakya'da Türk İzleri, Gazi Evrenos Bey- İmaret ve Dimetoka Çelebi Sultan Mehmed Camii" başlıklı konferansa konuşmacı olarak katıldı.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Trakya'da faaliyet gösteren Türk yayın kuruluşlarından Gündem Gazetesi'nin Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Hülya Emin moderatörlüğünde Zoom üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilen konferansta konuşan Kılıç, Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda yürüttüğü iskan politikası ve fetih hareketlerinden bahsederek Gümülcine ve Dimetoka'daki Osmanlı eserleri hakkında bilgiler paylaştı.

Balkan ülkelerinde Osmanlı yadigarı pek çok eser olduğunu ifade eden Kılıç, kültürel mirasın koruma altına alınarak gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Derya Yanık Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli
Magazin Ebru Gündeş Meral Kaplan Merve Dizdar Yılmaz Erdoğan
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Mete Kalkavan Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Edirne'den kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 15:58:13. #1.16#

title