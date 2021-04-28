Edirne'den kısa kısa

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, 2023-2024 milletvekili ve yerel yönetimler seçimlerinde, Edirne'yi içinde bulunan karamsar ortamdan kurtarıp aydınlık günlere kavuşturacağını savundu.

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, 2023-2024 milletvekili ve yerel yönetimler seçimlerinde, Edirne'yi içinde bulunan karamsar ortamdan kurtarıp aydınlık günlere kavuşturacağını savundu.

Tercan, yaptığı yazılı açıklamada, MHP olarak her zaman Edirne halkının yanında olduklarını belirtti.

MHP'nin birlik ve kardeşliğin ocağı olduğunu ifade eden Tercan, açıklamasında şunları kaydetti:

"MHP ilke, ülkü ve ahlak meşalesidir, MHP Edirne'dir. Edirne halkının özü ve özetidir. Mutlu ve müreffeh Edirne için. Gülen yüz, dik baş, tok karın, mutlu yarınlar için. Haydi ayağa kalkalım MHP'nin başarısı için el ele, omuz omuza verelim, Edirne'yi CHP'den kurtaralım. Sabır ağır bir imtihandır. Ama unutma ki hükümde kesindir. Allah sabredenlerle beraberdir. Göreceksin yarınlar, dünden daha güzel olacak. Şanlı bir maziden geliyoruz. Bu yüzden devraldığımız bayrağı aynı onurla gelecek nesillere taşımalıyız. Bunun için de en büyük zenginliğimizin imanın, inancının haklılığı, birlik ve beraberliğimizdir."

TÜ Öğretim Üyesi Kılıç, çevrim içi konferansa konuşmacı olarak katıldı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Balkan Araştırma Enstitüsü Balkan Tarihi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Kılıç, Batı Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketi (BAKEŞ) tarafından düzenlenen "Batı Trakya'da Türk İzleri, Gazi Evrenos Bey- İmaret ve Dimetoka Çelebi Sultan Mehmed Camii" başlıklı konferansa konuşmacı olarak katıldı.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Trakya'da faaliyet gösteren Türk yayın kuruluşlarından Gündem Gazetesi'nin Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Hülya Emin moderatörlüğünde Zoom üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilen konferansta konuşan Kılıç, Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda yürüttüğü iskan politikası ve fetih hareketlerinden bahsederek Gümülcine ve Dimetoka'daki Osmanlı eserleri hakkında bilgiler paylaştı.

Balkan ülkelerinde Osmanlı yadigarı pek çok eser olduğunu ifade eden Kılıç, kültürel mirasın koruma altına alınarak gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin