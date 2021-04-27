Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Biden'in, 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesinin büyük bir yanlış olarak tarihe geçtiğini belirtti.

CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Biden'in, 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesinin büyük bir yanlış olarak tarihe geçtiğini belirtti.

Pekcanlı, yaptığı açıklamada Biden'in yaptığı açıklamanın Türkiye- ABD ilişkilerine olduğu kadar, Ermenistan ile Türkiye halkı arasında olumsuz etki yapacağını ve onarılması güç yaralar açacağını vurguladı.

Kullanılan ifadenin bölgedeki ilikiler sürecinin zedelenmesine yol açacağını savunan Pekcanlı, şunları kaydetti:

"Özellikle diğer ülkelerin devlet yetkililerinin üzerine düşen, geçmişte yaşanan trajedi üzerinden yeni bir gerilime yol açmak değil, ortak acının yaralarının sarılmasına çalışmak olmalıydı. Bu açıklama ile bu fırsatta kaçırılmıştır. Güney Kafkasya'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında otuz yıldır süren Yukarı Karabağ sorununun çözüm aşamasına yaklaşıldığı Azerbaycan'ın işgal altında ki topraklarının kurtarıldığı ve bölgede Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan halkının barış, huzur, istikrar ve refah içinde geleceğe bakmaya hazırlandıkları bir sırada kullanılan sözde 'soykırım' ifadesi bütün bu süreçlerin zedelenmesine yol açacaktır."

Vatandaşlarımız destek bekliyor

Saadet Partisi İl Başkanı Sinan Tekin, ekonomide sıkıntılar yaşandığını ileri sürdü.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, salgın nedeniyle esnafların çalışanların ve vatandaşların zor günler geçirdiğini savundu.

Salgın tedbirleri kapsamında vatandaşın destek beklediğini ifade eden Tekin şunları kaydetti:

"İnsanımız bu sıkıntılar arasında seçim yapmaya zorlanmamalıdır. Öncelikli konu insanımızın yaşamakta olduğu sıkıntılarının nasıl telafi edileceğidir. Burada tüm sorumluluk iktidarın üzerine düşmektedir. Para politikasını, vergi politikasını iktidar belirleyecektir. Çalışamayan esnaf; kirasını, faturalarını, işçisinin ücretini nasıl ödeyecek? Gündelik işçilerimiz, servis şoförlerimiz ve daha sayamadığımız nice mağdur insanımız devletin, kendilerine yardım elini uzatmasını bekliyor. Bu nedenle hükümete çağrıda bulunuyorum; Her bir vatandaşımıza bin lira verilecek şekilde bir destek paketi devreye alınmalıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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