Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Ayhan Çetin'in "Lego Kent" isimli kişisel resim sergisi Ankara'da sergileniyor.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Ayhan Çetin'in "Lego Kent" isimli kişisel resim sergisi Ankara'da sergileniyor.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre Doç. Çetin'e ait 30 eserin yer aldığı sergi, Ankara'daki Galeri Soyut'ta sanatseverlerle buluştu.

Çoğunlukla İstanbul'a ait görsellerin yer aldığı sergi, 20 Mayıs'a kadar görülebilecek.

Sergiye galerinin web adresinden de ulaşılabilecek.

Erikli sezona hazırlanıyor

Erikli yaz sezonu öncesi temizleniyor.

Keşan Belediyesi ekipleri, yazın yoğun bir nüfus artışının yaşandığı Erikli köyünde temizlik ve düzenleme çalışmalarına başladı.

Erikli, Yayla ve Danişment sahillerinde temizlik ve ağaç budama işlemlerini yürüten ekiplerin, çalışmaları kısa sürede tamamlamayı hedeflediği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

Taksicinin arkadaşı, kağıt gibi ezilen aracı görünce telefonu atıp ağlamaya başladı
Taksicinin arkadaşı, kağıt gibi ezilen aracı görünce telefonu atıp ağlamaya başladı
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