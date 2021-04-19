Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Trakya Üniversitesinde (TÜ) "Mezun Öğrencilerim ile Kariyer Planlama ve Çalışma Hayatına İlişkin Söyleşiler" adlı konferans düzenlendi.

Trakya Üniversitesinde (TÜ) "Mezun Öğrencilerim ile Kariyer Planlama ve Çalışma Hayatına İlişkin Söyleşiler" adlı konferans düzenlendi.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, moderatörlüğünü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Yeliz Yeşil'in yaptığı ve Müşteri Deneyim Uzmanı Şima Gürsoy'un konuşmacı olarak katıldığı konferansta, öğrencilerin mezun olmadan yapması gereken çalışmalar ve mezun olduktan sonra iş hayatına geçişleri konusunda önemli bilgiler paylaşıldı.

Konferansta, iş arama süreci, üniversite hayatı, kariyer planlama, mülakat süreci, salgın sürecinde iş yaşamı, staj deneyimi ve iş hayatı konularına değinildi.

TÜB toplantısı yapıldı

Trakya Üniversiteler Birliği'nin (TÜB) 18. Alt Kurul ve Alt Çalışma Grupları Toplantısı dönem başkanlığını yürüten Kırklareli Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti

TÜB'ün 18. Alt Kurul toplantısında, daha önce üst kurul toplantısında alınan kararlar ile bu kararların icrasına ilişkin konular görüşüldü.

Çevrim içi gerçekleştirilen toplantıya, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Celalettin Yanık, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Feyzullah Temurtaş, TÜB Genel Sekreteri ve Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Atalay ile görevli akademisyenler ve idari personeller katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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