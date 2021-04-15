Edirne'den kısa kısa

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, ülke kaynaklarının istihdam sağlayıcı üretime dönük yatırımlara yönlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, ülke kaynaklarının istihdam sağlayıcı üretime dönük yatırımlara yönlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Tekin yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşın bankalara olan borçlarının her geçen gün arttığını öne sürdü.

İhtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşların bankalara borçlanmak zorunda kaldığını ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"Ödediğimiz her 100 liralık vergimizin 16 lira 8 kuruşu faize gitmiştir. 2006-2020 yılları arasındaki son 15 yılda 5.58 trilyon vergi toplayıp 905,2 milyar lira faiz ödemişiz. Bu durum faizci sistemin ülkemiz kaynaklarını nasıl hortumladığının açık bir göstergesidir. TÜİK verilerine göre 2021 yılı şubat ayı işsizlik oranı 0.7 puanlık artışla yüzde 13.4 seviyesinde gerçekleşti. Ülkemizin kaynakları israfa ve gereksiz yatırımlara değil istihdam sağlayıcı üretime dönük yatırımlara yönlendirilmelidir."

Edirne'de mart ayında 521 konut satıldı

Edirne'de mart ayında 521 konutun satışı gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye genelinde 2021 yılı mart ayında 111 bin 241 konut satıldı. Bu rakamın yüzde 0,5'lik kısmı 521 satış ile Edirne'de gerçekleşti. 521 konut satışının 153'ü ilk satış, 368'i ise ikinci el satış olarak kayıtlara geçti.

Edirne bu rakamla en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 41. sırada yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı