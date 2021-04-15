Edirne'den kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, ülke kaynaklarının istihdam sağlayıcı üretime dönük yatırımlara yönlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, ülke kaynaklarının istihdam sağlayıcı üretime dönük yatırımlara yönlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Tekin yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşın bankalara olan borçlarının her geçen gün arttığını öne sürdü.

İhtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşların bankalara borçlanmak zorunda kaldığını ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"Ödediğimiz her 100 liralık vergimizin 16 lira 8 kuruşu faize gitmiştir. 2006-2020 yılları arasındaki son 15 yılda 5.58 trilyon vergi toplayıp 905,2 milyar lira faiz ödemişiz. Bu durum faizci sistemin ülkemiz kaynaklarını nasıl hortumladığının açık bir göstergesidir. TÜİK verilerine göre 2021 yılı şubat ayı işsizlik oranı 0.7 puanlık artışla yüzde 13.4 seviyesinde gerçekleşti. Ülkemizin kaynakları israfa ve gereksiz yatırımlara değil istihdam sağlayıcı üretime dönük yatırımlara yönlendirilmelidir."

Edirne'de mart ayında 521 konut satıldı

Edirne'de mart ayında 521 konutun satışı gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye genelinde 2021 yılı mart ayında 111 bin 241 konut satıldı. Bu rakamın yüzde 0,5'lik kısmı 521 satış ile Edirne'de gerçekleşti. 521 konut satışının 153'ü ilk satış, 368'i ise ikinci el satış olarak kayıtlara geçti.

Edirne bu rakamla en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 41. sırada yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Antony Blinken Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nur Sürer Müge Anlı Şeyma Subaşı Mustafa Üstündağ
Spor Fatih Terim Caner Erkin Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Edirne'den kısa kısa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 16:09:11. #1.15#

title