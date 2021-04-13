Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Edirne'den kısa kısa

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, İpsala Sınır Kapısı'nda devam eden yenileme çalışmalarını inceledi.

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, İpsala Sınır Kapısı'nda devam eden yenileme çalışmalarını inceledi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Güngör sınır kapısını ziyaret ederek büyük bölümü tamamlanan çalışmaları denetledi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Güngör, yetkililerden bilgi aldı.

Kütüphane Haftası

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Oku, hayat et, resmet" etkinliğine katıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, etkinlikte öğrenciler okudukları kitapların resimlerini çizdi.

Öğrencilere hediye veren Kaymakam Göktaş, yapılan çalışmadan dolayı öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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