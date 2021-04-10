Edirne'den kısa kısa

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, Cumhur İttifakı ruhunun herkesi sardığını bildirdi.

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, Cumhur İttifakı ruhunun herkesi sardığını bildirdi.

Tercan, yaptığı yazılı açıklamada, MHP'nin Türkiye için yemini olduğunu belirtti.

Türk milletinin MHP'yi ülkenin varlığının ve bölünmez bütünlüğünün teminatı olarak gördüğünü aktaran Tercan, "Siz de çok iyi biliyorsunuz ki, MHP felakete gidişin önünü kesmiş, ülkeyi düze çıkarmak için görev üstlenmiş ve ülkemize sahip çıkmıştır. Lider Devlet Bahçeli devlete sahip çıkmıştır. Bölücüler, vatan millet düşmanları, bu ülkeyle ve milletle hesabı olanlar saldırıya geçmişlerdir." ifadelerini kullandı.

MHP'nin varlık sebebinin yaşatmak, yüceltmek ve yükseltmek olduğunu belirten Tercan, şunları kaydetti:

"AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımız gitsin de ülke ne olursa olsun zihniyetine geçit vermeyeceğiz. Çünkü biz Cumhur İttifakıyız. Önce ülkem diyenlerin yüreğinde ateş var. Bu vahim duruma seyirci kalamayız. Cumhur İttifak ruhu herkesi sarmıştır. Dün anayasanın ilk dört maddesini değiştirmeye, yerel özerklik şartını aynen kabul etmeye, terör örgütü için genel affa hazır olduklarını açıklayanların, bugün MHP'yi ve sayın genel başkanımızı suçlamaları, aslında bir hazımsızlığın ifadesidir. Sayın Devlet Bahçeli Bozkurt hamlesi yapmış, okyanus ötesinin ve işbirlikçilerinin hesaplarını bozmuştur. Sıkıntıları ve saldırganlıkları bundandır. Halkımızın kafasını karıştırmak isteyenler amaçlarına ulaşamayacak."

Helvacıoğlu'ndan Şoförler ve Otomobilciler Odası'na ziyaret

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Şoförler ve Otomobilciler Odası'nı ziyaret ettİ.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin vizyonunu değiştirecek projeleri hayata geçireceklerini belirtti.

Keşan için çalışmaya devam ettiklerini aktaran Helvacıoğlu, "Ulaşım alanında planladığımız yeni yatırımları Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanımız Mahmut Demirkan ve yönetimi ile değerlendirdik. Ortak akılla yapacağımız yeni çalışmalarla trafik akışını daha da düzenlemiş olacağız. Şehrin vizyonu değiştirecek önemli projeler ortaya koyarak, tüm sorunları bir bir ortadan kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci