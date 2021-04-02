Edirne'den kısa kısa

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş'nin Trakya Üniversitesi Teknopark'a yatırım yapmaya hazırlandığı bildirildi.

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş'nin Trakya Üniversitesi Teknopark'a yatırım yapmaya hazırlandığı bildirildi.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamada, firmanın 20 yıldır ulusal ve global kuruluşlara elektronik güvenlik sistemleri çözümleri sunan ve Elektronik Güvenlik Sistemleri Entegratör firmaları arasında yer aldığı belirtildi.

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş.'nin elektrikli araba şarj istasyonları ve siber güvenlik ile ilgili Trakya ÜniversitesiTeknopark'a yatırım yapmaya hazırlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Çobanoğlu, bir televizyon programında firmalarını imalat ve yazılım konusunda geliştirmek istediklerini belirterek bu kapsamda Trakya Üniversitesi Teknopark'ta yer temin edilmesi konusunda girişimlerde bulunduklarını ifade etti.

Çobanoğlu, Trakya Üniversitesi Teknopark'ta, özellikle güvenlik yazılımı ve siber güvenlik yazılımları başta olmak üzere elektrikli araba şarj istasyonları ile ilgili yatırım yapmaya hazırlandıklarını belirtti."

Edirne'de kütüphane, matbu ve yazma eserler

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesince "Edirne'de Kütüphane, Matbu ve Yazma Eserler" konferansının düzenlendiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, çevrim içi gerçekleştirilen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu'nun moderatörlüğünü üstlendiği konferansta kütüphanecilik konusu ile Edirne'de kütüphane tarihi ve arşivi hakkında bilgiler paylaşıldı.

Edirne'nin tarihi süreç içindeki yayın ve kütüphanecilik faaliyetleri ile başta vakfiyeler olmak üzere günümüze ulaşabilen matbu ve yazma eserlerin ele alındığı konferansa konuşmacı olarak katılan Selimiye Yazma Eser Kütüphanesi Müdürü Musa Öncel, Edirne kütüphanelerinde toplanan ve ciddi sayılara ulaşan kitapların bir kısmının çeşitli sebeplerden dolayı tahrip olduğunu ancak yine de paha biçilemez pek çok eserin korunduğunu söyledi.

Selimiye Yazma Eser Kütüphanesinde risalelerle birlikte ise toplam 4 bin 607 eserin bulunduğu ve bunların dijital ortama taşınarak muhafaza edildiği bilgisini paylaşan Öncel, sunumunun sonunda kütüphanede bulunan özel kitapların kapakları, iç sayfaları, sayfa süslemeleri, tezhipler ve kitap muhafaza kaplarının görsellerini katılımcılarla paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci