Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

23.03.2021 11:37 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:11
Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından düzenlenen "2020 Yılı İzleme Programı" değerlendirme toplantısına katıldı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından düzenlenen "2020 Yılı İzleme Programı" değerlendirme toplantısına katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Tabakoğlu toplantıda, üniversitelerin kalite ve iyileştirme çalışmalarıyla ilgili görüşlerini dile getirdi.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas başkanlığında çevrim içi gerçekleşen toplantıya, "2020 Yılı İzleme Programı" kapsamında değerlendirilen 25 üniversitenin rektörü katıldı.

Tabakoğlu'nun takım başkanı olarak katıldığı toplantıda, 2020 Yılı İzleme Programında değerlendirilen üniversitelerin kalite ve iyileştirme çalışmaları ele alındı.

Türkiye'de üniversitelerin kalitelerinin artırılması ve standartların yükseltilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bünyesinde kurulan YÖKAK tarafından, ilk defa 2020 yılında uygulanmaya başlayan izleme programı kapsamında ayrıca, izleme raporlarının analiz edildiği değerlendirme raporu da katılımcılar ile paylaşıldı.

Trakya Kampüs gazetesinin 12. sayısı yayımlandı

Trakya Üniversitesince hazırlanan "Trakya Kampüs" gazetesinin 12. sayısı yayımlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin yanı sıra üniversite bünyesinde hayata geçirilen projelerin kamuoyuna duyurulması için hazırlanan derginin bu sayısında "Edirne Kırmızısı" özel dosyası da yer aldı.

Geri dönüşümlü kağıda basılarak "Yeşil Trakya" hareketine destek olan gazeteye https://trakyakampus.trakya.edu.tr bağlantısından ulaşılabilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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