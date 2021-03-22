Edirne'den kısa kısa

Saadet Partisi Edirne Tarım Komisyonu Başkanı Mansur İriş, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İriş mesajında suyun insan yaşamı ve sağlığı için önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Türkiye'nin de su azlığı yaşayan ülkeler arasında olduğunu ifade eden İriş, kuraklığa karşı tedbir alınması gerekliliğinin altını çizdi.

Tarımda sürdürülebilirlik bakımından tarımsal üretimde sulama, ürünün kalite ve veriminin artırılmasında önemli rol oynadığını belirten İriş, şunları kaydetti:

"Son yıllarda yer altı ve göletlerdeki sularının aşırı tüketilmesi nedeniyle ülkemizin birçok bölgesinde olduğu gibi Trakya'da da su sorunu görülmeye başlamıştır.

Bundan dolayı büyük miktarda su tasarrufu sağlayan basınçlı sulama sistemlerini kurmak, su kayıplarını azaltmak, aşırı ve yanlış sulamanın topraklarımıza ve çevreye verdiği zararlı etkilerini en aza indirerek vahşi sulamaya son vermemiz şart."

Trakya Üniversitesi sanayi-üniversitesi iş birliği sözleşmesi imzaladı

Trakya Üniversitesi ile ASPİLSAN Enerji A.Ş. arasında enerji, Ar-Ge, TÜBİTAK ve Avrupa Birliği projelerinde iş birliği sözleşmesi imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve ASPİLSAN Enerji A.Ş. Genel Müdürü Ferhat Özsoy Kayseri'de bir araya gelerek iş birliği protokolünü imzaladı.

İmzalanan anlaşma ile sensör, nano-teknoloji, enerji alanlarında ortaklaşa yürütülecek ulusal ve uluslararası projeler hayata geçirilecek.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Türkiye'nin yerli sanayisinin önde gelen stratejik firmalarından biri olan ASPİLSAN Enerji A.Ş. ile iş birliği anlaşması imzalamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Sanayi-üniversite iş birliğine önem verdiklerini aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en önemli enerji şirketlerinden ASPİLSAN Enerji ulaşım, robotik sistemler, savunma, haberleşme ve medikal gibi birçok alanda çözüm üreten stratejik bir şirket. Ülkemizde yerli üretim yapan böylesine köklü ve önemli bir firma ile iş birliği yapmak Üniversitemize yeni hareket alanları ve kabiliyetler kazandırırken ASPİLSAN Enerji'ye de yeni projelerin önünü açacaktır. Sanayi-Üniversite iş birliği ile kazanan ülkemiz olacak."

ASPİLSAN Enerji A.Ş. Genel Müdürü Ferhat Özsoy da Trakya Üniversitesi ile bir araya gelmekten ve karşılıklı olarak deneyimlerini aktarmaktan sevinç duyduklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı