Edirne'den kısa kısa

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'yı ziyaret etti.

Ziyarette, ilçede yapılan çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Balkan, ilçenin gelişmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Şehit mezarlıklarının bakımı yapıldı

Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü öncesinde kent merkezindeki şehit mezarlıklarının bakımını yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, şehit mezarlıklarının bakım ve temizliğini yaparken, yıpranan Türk bayraklarını da yenisiyle değiştirdi.

Çalışma kapsamında tüm şehit mezarlıklarına tek tek gidilerek, mezarlıkların çevre düzenlemesinin ve temizliğinin yapıldığı, mezarlıklara çiçek ekildiği ve kabir taşlarının silindiği belirtildi.

Kovid-19 tedbirlerinin yeniden değerlendirilmesi talebi

Edirne Genç İşadamları Derneği Başkanı Hakan İnci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre tedbirlerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

İnci, kentteki bir otelde düzenlenen toplantı öncesi gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, Edirne'nin Kovid-19'da çok riskli iller arasında yer almaya devam ettiğini söyledi.

17'ye yakın ilin Edirne ile aynı kategoride yer aldığını anlatan İnci, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı ve ilgili bakanlar bu listenin her 15 günde bir güncelleneceğini açıklamıştı. Bu güncelleme kapsamında da o şehirlerde yaşayan insanların ve esnafların hayat standartlarının da ne şekilde değişeceği ilan edilmişti. İlk 15 günü tamamladık. Bu şehirlerdeki yüksek riskli çıkmasının veya kırmızıda kalmamızın birçok nedeni olabilir. Edirne üzerinde konuşursak, Kapıkule'den çıkışlardaki PCR testlerinin de kentin kırmızıda kalmasında çok etken olduğu duyumlarını alıyoruz. Elimizde öyle bir veri yok. Bunu ancak valimiz açıklayabilir."

Esnafın ve işverenlerin destek ve açıklama beklediğini öne süren İnci, Kovid-19 risk haritasına göre tedbirlerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar