Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

16.03.2021 09:17 | Son Güncelleme: 16.03.2021 09:20
Edirne'den kısa kısa

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Lalapaşa ilçesindeki eğitim kurumlarını ziyaret etti.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Lalapaşa ilçesindeki eğitim kurumlarını ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre Arpacı, ziyaretinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirleri ve yapılan çalışmaları inceledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Danış'tan bilgi alan Arpacı, öğretmen ve öğrencilerle de sohbet etti.

Arpacı'ya ziyaretinden müdür yardımcıları Cemal Turan ve Müzekka Bayrak da eşlik etti.

Şehit Kayın'ın adı yaşatılıyor

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 2010 yılında Hakkari'de şehit olan Mustafa Kayın'ın isminin ilçe otogarının yanında bulunan üst geçitte yaşatılacağını bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, şehitleri rahmet ve saygıyla yad ettiklerini belirtti.

Şehit Mustafa Kayın'ın adının ve fotoğrafının yer aldığı tabelada "Vatan için yaşayıp öldünüz, siz toprağa değil, kalplere gömüldünüz" ifadelerine yer verildiğini aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Tüm şehitlerimiz adına şehidimiz Mustafa Kayın'ın ismi ve hatıralarının sonsuza kadar yaşayacağı üst geçitte görsellerin montaj çalışmalarını tamamladık. Şehitlerimiz için ne yapsak az. Üzerinde huzur ve güven içinde yaşadığımız cennet vatanımız, şehit ve gazilerimizin kahramanlıkları sayesinde bizlere miras kaldı. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine de sabır dileriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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