Edirne'den kısa kısa

Kadın akademisyenlerin eserleri Trakya Üniversitesinde (TÜ) açılan sanal sergide sanatseverlerle buluştu.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 60 üniversiteden 152 kadın sanatçı akademisyenin eserleri, "Sanatçı Kadın Akademisyenler II. Ulusal Karma Sergisi" 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde dijital platformlarda sergilendi.

Fakülte Dekanı Prof. Melihat Tüzün tarafından organize edilen sergi, 8 Nisan'a kadar görülebilecek.

"Etkili Sunum Teknikleri" semineri

Trakya Üniversitesi (TÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Mertkan Gezgin, "Etkili sunum teknikleri" semineri verdi.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından uluslararası öğrencilere yönelik olarak düzenlenen çevrimiçi seminere, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloji Eğitimi Bölümü'nden Doç. Dr. Deniz Mertkan Gezgin konuşmacı olarak katıldı.

Seminerde Gezgin, bilişsel yük kuramı, çoklu ortam tasarımı ve ilkeleri, sunum programları, sunum içeriği hazırlama, sunum öncesi ve sunum anında yapılacaklar hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Uluslararası öğrencilere hem akademik hem de iş hayatlarında yapacakları sunumlar açısından teknik ve pratik bilgiler aktardıklarını belirten Gezgin, öğrencilerin hazırlayacakları sunumların, karşısındaki kitlenin üzerinde etki bırakabilmesi için nelere dikkat etmeleri gerektiği hakkında paylaşımda da bulunduklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı