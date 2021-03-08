Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) Kırklareli Üniversitesi Rektörü ve TÜB Dönem Başkanı Prof. Dr. Bülent Şengörür başkanlığında toplandı.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre Kırklareli Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan toplantıya Prof. Dr. Şengörür'ün yanı sıra Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir katıldı.

Toplantıda gündemdeki maddeler görüşüldü.

Trakya Üniversiteler Birliği üyesi üniversitelerin iş birliği ile 2021 yılı içerisinde çevrim içi veya yüz yüze olmak üzere ortak 28 farklı etkinlik ve toplantı düzenlenmesine karar verildi.

"Köyde İlk Adım" projesi

Öğretmen adaylarını köyde öğretmenliğe hazırlamak amacıyla Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Köy Okulları Değişim Ağı (KODA) arasında "Köyde İlk Adım" projesi için protokol imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, protokol kapsamında, Dr. Öğr. Üyesi Ebru Selçioğlu Demirsöz sorumluluğunda öğretmen adayları farklı üniversitelerin Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı'ndan öğretmen adayları ile birlikte "Köye İlk Adım" adlı ulusal projede çevrim içi atölye çalışmaları gerçekleştirecek.

Projenin bu dönemi Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, Trakya Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi paydaşlığında gerçekleştirilecek.

Tanışma etkinlikleri ve "Köyde Öğretmen Olmak" temasıyla başlayan program 13 hafta sürecek ve her hafta köyde eğitim ile ilgili farklı bir konu ele alınacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar