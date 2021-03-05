Edirne'den kısa kısa

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, Cumhuriyet İlkokulunu ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Göktaş, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirleri yerinde inceledi.

Derse de giren Göktaş, öğretmen ve öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Belediye Başkanı Becan'a ziyaret

Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Becan ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Uygun'a teşekkür etti.

Uygun da Becan'a çalışmalarında başarı diledi.

Havsa'da ağaçlandırma çalışmaları

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, ilçedeki ağaçlandırma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Balkan, yaptığı yazılı açıklamada, Yeni Mahalle'de Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin fidan dikimi gerçekleştirdiğini belirtti.

Dikim etkinliğine belediye meclis üyeleriyle katıldığını aktaran Balkan, "İlçemizi modern kaldırımlarla döşerken ilçemizin yeşilini de arttırmaya devam ediyoruz. Yeşili ve fidanlarımızı bekçilere değil hemşehrilerimize emanet ediyoruz. Fidanlarımızı birlikte yeşerteceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar