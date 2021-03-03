Edirne'den kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Edirne'den kısa kısa

03.03.2021 17:15 | Son Güncelleme: 03.03.2021 17:15
Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü adına Doç. Dr. Aylin Gürbüz tarafından "Hissederim, söyleyemem" ulusal online karma sergisi düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü adına Doç. Dr. Aylin Gürbüz tarafından "Hissederim, söyleyemem" ulusal online karma sergisi düzenlendi.

12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri çerçevesinde, Trakya Üniversitesi öğretim elemanları ve lisansüstü öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen sergide 22 esere yer verildi.

Ersoy'un, Safahat eserindeki "Ağlarım, ağlatamam; hissederim, söyleyemem" dizelerinden esinlenilerek "Hissederim, söyleyemem" isminin verildiği serginin müziği, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim elemanlarından Gizem Karagöz ve Mehmet Efe tarafından yapıldı.

Sergi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Aylin Gürbüz'ün, proje kapsamında oluşturduğu Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sanal Sanat Galerisi'nde paylaşılacak.

Sergiye, 12 Mart tarihinde, saat 13.00'ten itibaren https://trakyasergi.artspheria.com/sergiler/hissederim-soyleyemem-ulusal-cevrimici-karma-sergi/ linkinden ulaşılabilecek.

Süloğlu'nda yol yapım çalışmaları devam ediyor

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, ilçede yol yapım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada, zamanla bozulan ve eskiyen yolların yenilendiğini belirtti.

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktaran Ormankıran, "Bir sokağımızı daha parke taş döşeyerek değerli halkımızın hizmetine sunuldu. Söz verdiğimiz gibi hiç bir vatandaşımızın ayağı çamura değmeyecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Pervin Buldan Fahrettin Koca Nikol Paşinyan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Sezen Aksu Müslüm Gürses Armağan Çağlayan
Spor Fatih Terim Caner Erkin Halis Özkahya Mustafa Yumlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edirne'den kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 17:18:30. #1.15#
title