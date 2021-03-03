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Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Güvendir, Avrupa Perspektifinde Yurt Dışında Eğitim Araştırmaları etkinliğine ana konuşmacı olarak katıldı.

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Güvendir, Avrupa Perspektifinde Yurt Dışında Eğitim Araştırmaları etkinliğine ana konuşmacı olarak katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, çevrim içi gerçekleştirilen etkinlikte Avrupa'nın farklı ülkelerinden 133 katılımcı yer aldı.

Doç. Dr. Güvendir etkinlikte Southampton Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rosamond Mitchell ile ortak hazırladığı "Yurt dışı eğitimde çok dillilik: Değişim programlarına katılan öğrencilerin dilsel bağlılıkları" başlıklı çalışmasını sundu.

"Trakya'dan Anadolu'ya" karma sergisi

Trakya Üniversitesi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Trakya'dan Anadolu'ya" isimli sanal karma sergi düzenleyecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, küratörlüğünü Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melihat Tüzün'ün üstlendiği sergide, tanınmış sanatçılara ait eserler sanatseverler ile buluşacak.

İstiklal Marşı'nın ve Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin anlamını ve önemini hatırlatmak amacıyla düzenlenen sergi, 12 Mart'ta Trakya Üniversitesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi'nin dijital platformlarında izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar