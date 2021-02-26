Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Aykut Haldan'ın yazarlığını ve editörlüğünü yaptığı "Çeviri Eğitiminde Çeviri Edinci Geliştirme Alışkanlıkları" ve "Dil, Kültür ve Farkındalık Üzerine Düşünceler" adlı iki kitabı yayımlandı.

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Aykut Haldan'ın yazarlığını ve editörlüğünü yaptığı "Çeviri Eğitiminde Çeviri Edinci Geliştirme Alışkanlıkları" ve "Dil, Kültür ve Farkındalık Üzerine Düşünceler" adlı iki kitabı yayımlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Haldan, "Çeviri Eğitiminde Çeviri Edinci Geliştirme Alışkanlıkları" kitabında çeviribilimin dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel süreci, çeviribilime ait kuram ve kavramlar, edinç kavramı ve alt edinçlerin ele alındığını belirtti.

Haldan, "Dil, Kültür ve Farkındalık Üzerine Düşünceler" kitabında dil, kültür ilişkisini farklı açılardan irdelendiğini, dil farkındalığı ve kültürel farkındalığın gerek çeviri eğitiminde, gerekse yabancı dil eğitiminde ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini aktardı.

TÜ ve ARDABİS arasında iş birliği protokolü imzalandı

Trakya Üniversitesi ile Arda Bisiklet Derneği (ARDABİS) arasında, "Sosyal, Kültürel ve Sportif İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, protokol kapsamında eğitsel, sosyal, kültürel, sportif ve gönüllülük gerektiren konularda ortak organizasyonlar düzenlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Burak İşçimen, bisiklet kullanımın yaygınlaşması ve sağlıklı yaşamın desteklemek için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Trakya Üniversitesi bünyesindeki öğrenci topluluklarının etkinlik ve faaliyet alanlarını artırmak ve genişletmek istediklerini aktaran İşçimen, kısa, orta ve uzun vadeli planlamalarla gençlerin gelişimlerini desteklemeye yönelik adımlara devam edeceklerini kaydetti.

Arda Bisiklet Derneği Başkanı Mehmet Fidan da Edirne ve çevresindeki doğal ve tarihi güzellikleri sportif etkinlikler ile keşfetmeyi ve doğayı koruyacak çalışmalar yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar