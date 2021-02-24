Edirne'den kısa kısa

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz'ü ziyaret etti.

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz'ü ziyaret etti.

Ziyarette Cingöz, birliğin çalışmaları hakkında bilgi verdi, esnaf ve sanatkarların sorun ve taleplerini dile getirdi.

Tercan da verdiği bilgilerden dolayı Cingöz'e teşekkür ederek esnafın sorunlarıyla ilgili hazırlayacakları raporu genel merkeze ileteceklerini ifade etti.

Ziyarette MHP İl Yönetim Kurulu üyeleri de yer aldı.

Saadet Partisi, Erbakan'ı anacak

Saadet Partisi Edirne İl Teşkilatı, Necmettin Erbakan'ı vefatının 10. yıldönümünde çeşitli etkinliklerle anacak.

Edirne İl Gençlik Kolları Başkanı Samet Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Görüş Lideri Erbakan'ı vefatının 10. yılında rahmet ve minnetle yad ettiklerini belirtti.

Anma etkinlikleri kapsamında Milli Gazete'nin Erbakan için hazırladığı özel eki Edirnelilere kapı kapı dolaşarak ulaştırdıklarını aktaran Kaya, 27 Şubat'ta partinin Youtube kanalı üzerinden anma programı düzenleneceğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı