Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi (TÜ) ile Mustafa Necati İlkokulu arasında işbirliği protokolü imzalandı.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, iki eğitim kurumu arasında "Fırçam Tomurcuk Projesi" kapsamında imzalanan eğitimde işbirliği protokolü ile ilkokulun öğrencileri, üniversite bünyesindeki müzeleri ziyaret ederek çeşitli sanat etkinlikleri gerçekleştirecek.

Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen ile Mustafa Necati İlkokulu Müdürü Burçin Ateş arasında imzalanan protokol kapsamında Milli Mücadele ve Lozan Müzesi ile Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, eğitim faaliyetlerinin gerçekleşeceği sanat atölyelerine dönüşecek ve verilecek eğitimler sonucunda ortaya çıkan eserler, üniversitenin belirleyeceği alanlarda sergiye açılacak.

Radyo Günebakan "Power App" uygulamasından dinlenebilecek

Trakya Üniversitesi (TÜ) Radyosu Radyo Günebakan, dijital müzik platformu "Power App" uygulamasından dinlenebilecek.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 106.2 frekansı üzerinden dinleyicileriyle buluşan Radyo Günebakan, dünya genelinde birçok önemli radyo, podcast ve müzik içeriğini barındıran "Power App" uygulaması üzerinden "Kampüs Radyoları" sekmesinde dinleyicileriyle buluşacak.

Radyo Günebakan Genel Koordinatörü ve Yayın Yönetmeni Dr. Öğr. Üyesi Başar Hatırnaz, radyonun tüm dünyada dinlenebilecek hale gelmesinden dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, yakında farklı nitelikteki programlara başlayacaklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı